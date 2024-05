Ricky Rubio: "No podemos menospreciar nuestro esfuerzo"

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El baloncestista español Ricky Rubio, base del FC Barcelona, ha subrayado que él y sus compañeros "no" pueden "menospreciar" su "esfuerzo" a pesar de quedar eliminados en los cuartos de final de la Euroliga, tras perder este miércoles por 59-63 ante el Olympiacos en el quinto y definitivo partido (2-3) de su 'playoff'.

En declaraciones a Jijantes FC hechas desde los vestuarios del Palau Blaugrana, Rubio apuntó que la eliminación culé se debía a "muchas cosas". "Pero creo que no podemos menospreciar nuestro esfuerzo. Hemos luchado, no ha sido como hemos querido, ellos han jugado mejor y se han llevado la eliminatoria", resumió el base de El Masnou.

Así, admitió que en la plantilla blaugrana se sentían "jodidos". Y preguntado por si se esperaba la derrota, fue tajante: "Sí, hemos hecho muchos errores". "Pero bueno, hemos jugado fuerte. Pero no solo hoy, creo que en el cuarto partido también marcaron ellos que lo querían más que nosotros. Hoy ha sido cara o cruz y, en el momento crucial, ellos han metido y nosotros no", agregó Rubio.

"Han llevado el partido a su juego. Es verdad que en el cuarto partido ponen presión a los árbitros. Yo nunca voy a hablar de los árbitros, pero creo que la Euroliga se tiene que hacer fuerte. Los árbitros mandan aquí. Y creo que ha habido presión y aquí en casa muchas decisiones que son 50/50 han ido para ellos", lamentó.

"Pero no es cuestión de los árbitros, para nada. Nunca me voy a quejar de los árbitros y además hoy tampoco ha sido eso. Creo que en los tres primeros partidos teníamos que tener una ventaja más grande, no hemos estado acertados y ya está", concluyó Rubio.