Rahm: "Hace mucho tiempo que me inscribí en el Acciona Open de España, que me dejen jugar o no... es otra cosa"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El golfista español Jon Rahm ha recordado este miércoles que "hace mucho tiempo" que se inscribió en el Acciona Open de España presented by Madrid, pero que "es otra cosa" si finalmente le dejan jugar o no, a rebufo de la polémica que persiste entre los torneos del DP World Tour y los del circuito LIV Golf.

"En cuanto al nivel de golf, sí que quizá he estado cerca de lo que hice el año pasado a principios de año. Pero aun así, diría que estoy un poco por debajo", admitió Rahm sobre su estado de forma, durante una conferencia de prensa en Chicago (EE.UU.).

"Tengo intención de jugar en España", indicó antes de recordar que la presentación oficial del Open de España será este jueves. "Al mediodía... Bueno, ya me inscribí en el torneo. Hace mucho tiempo que me inscribí, que me dejen jugar o no... es otra cosa", lamentó el de Barrika.

"No soy un gran fan de las multas. Creo que he sido franco al respecto. No tengo intención de pagar las multas y seguimos tratando de tener una conversación con ellos sobre cómo podemos lograr que esto suceda", aludió a su participación en el Open de España.

Ese torneo se disputará del 26 al 29 de septiembre en el Club de Campo Villa de Madrid. "Lo he dicho muchas veces: no voy al Open de España por la gloria ni por nada del mundo. Creo que es mi deber con el golf español estar allí y también quiero jugar en Sotogrande", avisó.

"En este momento, no dejarme jugar sería casi un flaco favor no solo para mí, sino también para el golf español. Así que por eso estamos intentando hablar con ellos y conseguir que eso suceda. También me encantaría jugar en el Dunhill", hizo referencia al Alfred Dunhill Links Championship, que será del 3 al 6 de octubre en St Andrews.

"Tengo un buen amigo que me ha pedido que juegue y Johann [Rupert] ha sido un gran embajador del golf. Me encantaría poder jugar en todos esos eventos", comentó Rahm, para luego enumerar sus citas de las próximas semanas en su calendario si todo va bien.

"Sotogrande es la ciudad que está al lado de Valderrama, así que creo que ese es el nombre del Andalucía Open o Masters. Y sí, iría a Madrid, al Open de España, al Dunhill, una semana de descanso y Sotogrande, y quiero jugar todos. Creo que podría participar en ambos eventos", afirmó. "Esa es mi intención", reiteró finalmente.