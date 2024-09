Rafael Jódar: "Está siendo una experiencia increíble para mí"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El tenista español Rafael Jódar, campeón júnior del US Open, se ha incorporado este martes a los entrenamientos del equipo español de Copa Davis, que inicia este miércoles la fase de grupos, y ha reconocido que está teniendo "una experiencia increíble" en las últimas semanas.

"Está siendo una experiencia increíble para mí. Yo voy a aportar todo lo que pueda al equipo, tanto en entrenamientos como fuera de la pista. Han sido muchas emociones y vivencias estos últimos días. Una vez pase esta semana aquí en la Copa Davis en Valencia, tendré más tiempo para asimilarlo", señaló en declaraciones concedidas a la Real Federación Española de Tenis (RFET).

El madrileño, de 17 años, coronó en el US Open una gran temporada en la que ha ganado el torneo de Roehampton previo a Wimbledon, y el de College Park previo al US Open. También alcanzó su primera final profesional en Dénia, además de ganar el Europeo con España. "Sabía que estaba haciendo las cosas muy bien y que los resultados llegarían. No ha sido fácil porque he jugado contra los mejores del cuadro. En las tres últimas rondas, contra los tres últimos ganadores de 'Grand Slam' júniors, así que he sufrido en ciertos momentos, pero estoy contento con mi nivel y cómo he sabido superar todos esos momentos difíciles", indicó.

Además, habló de su victoria en Nueva York. "Al final y al cabo es solo un torneo júnior. Sí que da prestigio porque la gente me reconoce y sabe el mérito que tiene ganar este torneo. Pero yo tengo que seguir siendo humilde, como he sido toda mi vida, y seguir trabajando duro. Poniendo el mismo esfuerzo en todos los entrenamientos y espero que lleguen resultados mejores", señaló.

Como tenista, confesó que le gusta "atacar, ser agresivo y estar metido en la pista". "Por eso me benefician las superficies más rápidas, pero toda mi vida he jugado más en tierra. Creo que me puedo adaptar a todas las superficies muy bien. Considero que soy un jugador que saca bastante bien, a quien el saque le ayuda en los momentos importantes de los partidos. También resto bastante bien y me gusta estar metido en pista para intentar quitar tiempo al rival", expresó.

"En estos partidos del US Open he visto que, aunque he ido ganando, ha habido cosas en las que he podido hacerlo un poco mejor. Por ejemplo, creo que el físico es muy importante ahora que voy a dar el paso a esta nueva etapa de torneos profesionales. Así que voy a tener que mejorar mucho mi preparación física y eso seguro que va a ayudar mi juego", finalizó.