Rafa Nadal: "Hay dos caminos y digo que estaré en Roland Garros para darlo todo"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El tenista español Rafa Nadal reconoció sensaciones encontradas después de su derrota en segunda ronda en el torneo de Roma, quinto Masters 1000 de la temporada, donde no tuvo el nivel que esperaba en un duro 6-1, 6-3 contra el polaco Hubert Hurkacz, con lo que confesó las dudas sobre si estará o no en Roland Garros.

"Hay que aceptarlo. Fue un día duro para mí en todos los sentidos, porque me sentía más preparado de lo que demostré", reconoció el diez veces campeón de Roma en rueda de prensa, después de despedirse de la capital italiana en su segundo partido.

"Eso me da una mala sensación, porque sintiéndome mejor no puedo demostrarlo en pista", añadió, contrariado cuando venía de jugar cuatro partidos en el Mutua Madrid Open. El de Manacor llegó a Roma con la intención de dar un paso adelante en su juego, con vistas a Roland Garros, lugar señalado en su carrera.

El rey de la tierra, que va confirmando su adiós por cada torneo que pasa en un 2024 que apunta a final de su carrera, confesó hace varias semanas que no iría a París si no se siente con opciones de competir y llegar lejos. "Hay dos caminos", inició.

"Probablemente uno sería decir: vale, no estoy preparado, no estoy jugando lo suficientemente bien. Entonces es el momento de tomar la decisión de no jugar Roland Garros. Otro es aceptar cómo estoy hoy y trabajar de la manera adecuada para intentar llegar de una manera diferente dentro de dos semanas", añadió.

Pese al inesperado paso atrás del 14 veces campeón de Roland Garros, el español confesó que su decisión está más cerca de ir a París. "La decisión, como puedes imaginar, no está clara en mi cabeza hoy. Pero si tengo que decir cuáles son mis sensaciones y si mi cabeza está más cerca de un camino u otro, voy a decir que estaré en Roland Garros y lo daré todo", afirmó.

"Físicamente tengo algunos problemas, pero probablemente no son suficientes para decir que no jugaré uno de los torneos más importantes de mi carrera", añadió.

Nadal fue despedido por miles de personas en el Foro Italico, otro momento emotivo, como el de hace unos días en la Caja Mágica de Madrid. "Lo he dicho durante toda mi carrera, que nunca podré agradecer lo suficiente todo el cariño y apoyo que he recibido en todo el mundo. Aquí en Roma, obviamente, es uno de los torneos más importantes de mi carrera, uno de esos eventos que siempre llevaré en el corazón por muchas razones", dijo.

"Aquí he jugado algunos de los partidos más importantes, partidos bonitos, emotivos. En muchos momentos de mi carrera, pude reponerme de momentos difíciles en Roma, especialmente en los últimos ocho años, cuando llegaba aquí con algunas dudas y empezaba a jugar bien", terminó.