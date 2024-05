Previa del Panathinaikos - Fenerbahce

Panathinaikos y Fenerbahce abren la 'F4' con un duelo de alto voltaje

Ambos equipos reaparecen mucho tiempo después en la pelea por el título de Euroliga en Berlín resucitados por Ataman y Jasikevicius

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La 'Final Four' de la Euroliga empieza este viernes con la primera semifinal en el Uber Arena de Berlín que medirá a Panathinaikos y Fenerbahce a las 18.00, un choque muy atractivo y el más importante para ambos equipos en muchos años.

Después de otra Fase Regular durísima en la máxima competición continental, e igualmente los 'playoffs' que tuvieron que jugar tanto griegos como turcos, la Euroliga llega a su desenlace abierta para los cuatro equipos, con Real Madrid y Olympiacos por el otro lado, en la segunda semifinal de las 21.00.

Para el Panathinaikos, un seis veces campeón, su presencia en Berlín supone la primera 'Final a cuatro' desde 2012, mientras que el Fenerbahce vuelve tras la edición de 2019 como última vez. Ambos equipos se miden por primera vez en una 'F4', aunque sí se vieron en el camino de postemporada, cuando en 2017 los turcos vencieron al PAO en 'playoffs' camino a su único título de Euroliga.

En juego hay mucho por tanto, lo cual puede afectar sin duda a las muñecas en un partido que suele ser de elegidos. El equipo griego, con una gran inversión, logró reconducir su temporada con la llegada de Ergin Ataman a su banquillo en enero. El carismático entrenador y seleccionador turco, dos veces campeón con el Efes, resucitó a un equipo con una historia de éxitos olvidada.

Ataman no se cortó en decir que aspiraba a ser el nuevo Zeljko Obradovic, artífice de la época dorada del OAKA entre 1999 y 2012. Desde entonces, los titulares del Panathinaikos se los había llevado su polémico propietario Dimitrios Giannakopoulos. Ahora, después de superar en cinco partidos una tensa eliminatoria de cuartos de final contra Maccabi Tel Aviv, el PAO tiene a tiro la gloria.

Mathias Lessort, Kendrick Nunn y Kostas Sloukas lideran a los de Atenas, donde ha firmado su debut en Euroliga el español Juancho Hernangómez, desafortunado pero en una 'Final Four' como estreno. El ex de la NBA no ha encontrado su sitio y en el 'playoff' tuvo una importante infección de sinusitis, pero quiere sumar en Berlín, donde hace dos años fue MVP de la final del Eurobasket de España.

Enfrente, el Fenerbahce llega también renacido desde el banquillo, con Sarunas Jasikevicius como jefe desde diciembre. El lituano, campeón de Europa con el Panathinaikos en 2009 precisamente en Berlín, supo exprimir el talento de los turcos hasta incluso remontar un 'play-off' muy exigente a cinco partidos contra el AS Monaco.

'Saras' encontró la motivación perdida después de tres años en el Barça y metió a los turcos en una nueva 'Final Four' cinco años después. Johnathan Motley, Nigel Hayes-Davis, Scottie Wilbekin y Nick Calathes son las bazas de un equipo que terminó sexto la Fase Regular, contra el que fue segundo, aunque ahora se trata de un escenario donde resulta imposible hacer predicciones.

FICHA TÉCNICA:

--EQUIPOS:

PANATHINAIKOS: Nunn, Grant, Grigonis, Mitoglou y Lessort --posible quinteto inicial-- Kalaitzakis, Sloukas, Papapetrou, Hernangómez, Balcerowski y Mantzoukas.

FENERBAHCE: Calathes, Wilbekin, Noua, Hayes-Davis y Sanli --posible quinteto inicial-- Guduric, Motley, Dorsey, Madar, Biberovic, Papagiannis y Sestina.

--ÁRBITROS: Por determinar.

--PABELLÓN: Uber Arena de Berlín.

--HORA: 18.00/Movistar Plus+.