(Previa) El Getafe puede aferrarse al tren europeo si gana al Athletic

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El Getafe quiere aprovechar su buen final de temporada para seguir escalando hacia la zona europea de la tabla, cuando reciba este viernes (21.00) al Athletic Club en el inicio de la jornada 34 de LaLiga EA Sports, un equipo que llega mucho más justo a este desenlace.

Los de José Bordalás sólo han perdido un partido de los últimos cinco y, con 43 puntos, están a seis de la séptima plaza, que da la opción de jugar la próxima Conference League. El equipo madrileño confía en seguir la racha, porque la competencia es seria y necesita sumar de tres para tener opciones.

Europa pasa por aprovechar la dinámica y, este viernes, el Coliseum, ante un rival que no es tan fiero como pudiera. Los vascos celebraron a lo grande la Copa del Rey que no ganaban desde 1984, como se merecía, pero sin duda el equipo no es el mismo que alzó el título en La Cartuja contra el Mallorca el seis de abril.

Los 'leones' no ganan un partido desde hace cinco jornadas y en casa del 'Geta' desde hace casi ocho años. Por si fuera poco, Ernesto Valverde nota en carnes el bajón del equipo, ya que tiene poblada la enfermería con Iñigo Ruiz de Galarreta, Oihan Sancet y Yuri Berchiche como descartados.

Sobre el papel, los de Bordalás parecen con mucho a favor de triunfar en su feudo, donde juegan tres de los últimos cinco partidos que quedan de liga. Sin embargo, parece poco probable también que el Athletic, por estilo y carácter, alargue su mala dinámica o baje los brazos en tratar de romperla.

Bilbaínos y madrileños tendrán seguro en la retina el duelo de San Mamés del pasado mes de septiembre. Un 2-2 con mucha tensión, donde José Bordalás fue expulsado en el descuento por un gran encontronazo con Iñaki Williams, que siguió con el cruce de declaraciones después.