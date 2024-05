Previa del FC Barcelona - Rayo Vallecano

El Barça será subcampeón si gana al Rayo

Los 'culers' llegan al choque con la 'tormenta Xavi' activa

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona recibe este domingo al Rayo Vallecano en el Estadi Olímpic Lluís Companys (19.00), en la jornada 37 de LaLiga EA Sports, con la opción de firmar el subcampeonato de forma matemática si elude a un Rayo Vallecano que se juega la permanencia y en medio de una 'tormenta Xavi' que apareció de repente y que no parece que vaya a desaparecer todavía.

No hay semana tranquila en Can Barça y esta no será una excepción. Pese a ganar a un Almería ya descendido (0-2 en el Power Horse Stadium) y aprovechar el tropiezo del Girona FC en casa ante el Villarreal, y estar más cerca de firmar el subcampeonato, la noticia de que Xavi Hernández podría ser cesado próximamente sacudió al club blaugrana.

Sin comunicado oficial alguno del FC Barcelona, Xavi insistió en la previa que la "confianza del presidente Laporta sigue intacta", a pesar del runrún del malestar en la directiva por las declaraciones del técnico entre semana aludiendo al mal estado económico del club y a no poder competir contra los grandes.

Pero, en lo deportivo, el equipo debe esquivar al Rayo Vallecano y lograr una victoria que sellaría el subcampeonato, con margen de error aún sobre el Girona (79 a 75 puntos). Ese "objetivo de mínimos" del que también habló el técnico de Terrassa, que permitiría al club estar en la siguiente Supercopa de España y aspirar a un título más y a una inyección monetaria más que necesaria.

Ante el Almería el equipo no hizo el mejor partido y la victoria fue, en el verde, más apretada de lo que pueda reflejar el 0-2 en casa de un equipo descendido hace semanas. De nuevo, con un Robert Lewandowski cambiado en la segunda parte y sin marcar, alejándose de un 'Pichichi' que por el momento ostenta el 'gironí' Artem Dovbyk, con 3 dianas más que el polaco y son Sorloth y Bellingham de por medio.

Los blaugranas se miden ahora ante un Rayo Vallecano que sí tiene mucho en juego. Muchísimo. Los vallecanos necesitan un punto para sellar la permanencia y, en caso de derrota, se lo jugarían todo en la última jornada si el Cádiz gana este domingo a Las Palmas, otro rival directo sin sellar la permanencia, en casa.

Así que la tensión competitiva del Rayo será bien distinta a la que pudiera tener el Almería. Los de Iñigo Pérez están en una cuerda floja pero a un paso de salir de ella salvos y sanos. Y puntuar en Barcelona les permitiría ir tranquilos y relajados a una última jornada que, de lo contrario, podría ser de infarto.

Vienen de ganar al también descendido Granada (2-1) y de rascar un empate en Mestalla ante el Valencia (0-0), pero la derrota previa en casa contra el Almería (0-1) fue un duro palo complicado de digerir. De no haber perdido, estarían ya salvados. La realidad, la que vale de verdad, dice no obstante que empatando en casa de un Barça irregular y con el entorno agitado les puede salvar.

Pese a que la última jornada intersemanal haga que los jugadores puedan ir más al límite físico, al estar ya al final de la campaña, se espera a un Barça reconocible, cerca del once ideal de Xavi, para recibir al Rayo Vallecano. Y tras cumplir sanción regresaría al once inicial el centrocampista alemán Ilkay Gündogan. Las únicas bajas son las conocidas de Gavi, Frenkie de Jong y Balde, con la duda de Ronald Araujo, que no jugó en Almería.

Por su parte, Iñigo Pérez tendrá la única baja de Trejo, expulsado en el anterior partido contra los nazaríes. El resto estarían bien, dispuestos a darlo todo en Montjuïc para hacer los deberes y no tener que jugárselo todo a una única carta. Aunque, todo sea dicho, una derrota del Cádiz podría darles la ansiada permanencia y el Rayo estará pendiente, en Barcelona, de los transistores y de las noticias del Nuevo Mirandilla.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Cancelo; Christensen, Fermín, Gündogan; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.

RAYO VALLECANO: Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Mumin, Espino; Miguel Crespo, Unai López, Valentín; Isi Palazón, Sergio Camello y Álvaro García.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C. Extremeño).

--ESTADIO: Estadi Olímpic Lluís Companys.

--HORA: 19.00/DAZN.