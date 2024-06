(Previa) España busca ritmo en Vigo como inicio de su preparación para los Juegos

Las de Méndez se medirán contra Turquía y China en su primera parada

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La selección española femenina de baloncesto disputa desde este viernes el Torneo de Vigo, con un duelo ante Turquía al que seguirá otro contra China el domingo, como primera parada de amistosos de preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024.

España está de vuelta después de que el pasado 11 de febrero sellara su pase para los Juegos con el Preolímpico de Sopron. Las de Miguel Méndez hicieron los deberes, con el suspense del estreno con derrota contra Japón, ganando después a Canadá y la anfitriona Hungría para volver a luchar por las medallas este verano.

La selección femenina se colgó la plata en Río de Janeiro 2016, su único metal olímpico hasta ahora, y la intención es volver a estar entre las mejores, como ya lograron en el pasado Europeo hace un año. Fue el estreno de Méndez en el banquillo de 'La Familia', con una plata que confirmó un nuevo rumbo exitoso.

Ahora, la selección necesita recuperar ritmo, lo primero, después de más de un meses del final de las competiciones domésticas. Así lo reconoció Paula Ginzo en la previa, después de unos días de mucha carga física. "Es la toma de contacto. Entrenar duro, largo, coger la forma física, que estemos todas a lo mismo. Es la semana con más carga y preparando tácticamente para llegar lo mejor posible", dijo en declaraciones a los medios de la Federación Española de Baloncesto (FEB), recogidas por Europa Press.

"La España que va a jugar mañana y el domingo no es la España que queremos del todo, las piezas aún están empezando a encajar. Intentaremos hacerlo lo mejor posible, pero no estamos ni parecido a lo que queremos estar. Yo estoy encantada. Somos muchas de Galicia", añadió antes del estreno en el Polideportivo As Travesas.

Ginzo será una de las que disfrute de estar en casa, al igual que el propio Méndez, en un torneo de preparación que empezará este viernes contra Turquía. El preparador vigués diseñó un camino exigente, como el que se encontrarán en París 2024, que seguirá el domingo contra China, rival precisamente en los Juegos.

A mediados de julio, España viajará a Charleroi para enfrentarse a la vigente campeona de Europa y con la que jugó la final del Eurobasket el pasado verano, Bélgica, el 12 de julio, y un día después jugará contra Canadá. Antes de viajar a Paris, la selección jugará en el pabellón Pedro Delgado de Segovia otros dos partidos: día 22, contra Australia y 24, de nuevo contra Canadá.