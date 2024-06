Previa del Dinamarca - Inglaterra

Inglaterra necesita afianzar su candidatura ante Dinamarca

Los 'Three Lions', guiados por Bellingham, buscan su brillo y asegurar los cruces frente a la irregularidad del combinado escandinavo

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Dinamarca e Inglaterra se enfrentan este jueves en la segunda jornada del Grupo C de la Eurocopa 2024, que se está disputando en Alemania, en un duelo en el que los ingleses buscan asegurar su presencia en octavos de final y recuperar el brillo que no mostraron en su estreno, pese a gozar de un equipo plagado de estrellas con Jude Bellingham a la cabeza, mientras los daneses esperan sorprender a su rival y encauzar su rumbo tras el gris empate del debut para no meterse en problemas.

El estadio Deutsche Bank Park de Fráncfort acoge este jueves (18.00 horas) un encuentro que aspira a ser decisivo para el futuro del Grupo C. Los ingleses viajaron al torneo en Alemania dentro del primer escalón de favoritos y conscientes de que esta EURO podría ser la última oportunidad para el proyecto encabezado por Gareth Southgate. Y el debut ante Serbia el pasado domingo se presuponía perfecto para dar un primer paso positivo y llenar la mochila de confianza.

La finalista en la última edición en 2021 superó a los balcánicos como era de esperar, pero lo hizo con su versión menos brillante y sí más resiliente. Bellingham, que apunta a ser el faro de esta generación en el torneo, fue el autor del único gol de un partido en el que los ingleses no convencieron. El madridista fue casi la única noticia de una selección que fue de más a menos ante un equipo serbio que vendió cara su derrota, rozando el empate en la recta final.

Sin lucirse en exceso y sin estridencias técnicas ni tácticas, la eterna favorita sin un título desde el Mundial de 1966 dio el primer paso, aunque debe subir otro escalón de fútbol para ser convincente y no solo cumplir, condición indispensable para compararse con otras, como Alemania y España, que sí fueron de notable alto.

Ante esa versión tan plana de Inglaterra, está por ver si Southgate decide mantener el once del estreno o introduce algún cambio. La defensa, el doble pivote, Bellingham y Kane, que busca su primer gol, parecen fijos, por lo que los extremos, Foden y sobre todo Saka, podrían verse relegados al banquillo dada su pobre actuación. Nombres como Palmer, que no tuvo ni un minuto; Gordon o Bowen serán la alternativa.

Enfrente estará una Dinamarca que debutó en la EURO ante Eslovenia consciente de que un triunfo valía oro en este Grupo C. Y así lo confirmó su gran inicio en el encuentro, adelantándose rápido con tanto de Eriksen 1.100 días después de su paro cardiaco en la EURO 2020. Aunque la sonrisa danesa no fue eterna, y en ala recta final empató Janza para los eslovenos, frenando la ambición de los escandinavos.

Los daneses tendrán en el recuerdo las semifinales de la última edición del torneo ante Inglaterra, a la que llevó a la prórroga, donde un gol de Kane frustró su sueño. Así, habrá ganas de revancha frente a unos 'Three Lions' con los que se han visto las caras en cinco ocasiones en Eurocopas, solo ganando Dinamarca una de ellas.

Los de Kasper Hjulmand sienten la presión después de ese inesperado empate, por lo que deben aprovechar la oportunidad de sacar algo positivo ante una Inglaterra, de momento, poco vistosa. Aunque el partido clave de los daneses será la última jornada frente a Serbia, a la que estos pueden llegar ya eliminados. Sin embargo, el desempeño de Dinamarca en fase de grupos no es muy halagüeño recientemente, ya que solo ha ganado uno de sus últimos seis duelos en esta ronda de la Eurocopa; y tampoco venció en esta fase en el último Mundial.

Además de la experiencia de Eriksen, los escandinavos se refugian en el olfato goleador de Rasmus Hojlund, autor de siete dianas en ocho encuentros de clasificación a la EURO y que es la gran esperanza de cara al futuro. Su sistema de tres centrales, comandados por el azulgrana Andreas Christensen, será un reto para Kane y sus escuderos, obligados a mejorar su versión resiliente.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

DINAMARCA: Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Kristiansen, Norgaard, Eriksen, Hojbjerg, Maehle; Hojlund y Wind.

INGLATERRA: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane.

--ÁRBITRO: Artur Soares Dias (POR).

--ESTADIO: Deutsche Bank Park (Fráncfort).

--HORA: 18.00/La 1.