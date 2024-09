(Previa) El Betis quiere estrenar su casillero de victorias ante el Leganés y salir de abajo

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El Real Betis Balompié y el CD Leganés serán los encargados este viernes (21.00 horas) de abrir en el Benito Villamarín la quinta jornada de LaLiga EA Sports 2024-2025, un duelo al que los verdiblancos llegan con algo de necesidad tras no haber sumado todavía una victoria.

Tras el primer parón internacional de la campaña, el campeonato doméstico se reanuda con un duelo importante para el conjunto verdiblanco que, aunque tiene un partido menos todavía, sólo suma dos puntos de sus empates ante Girona (1-1) y Alavés (0-0) y está en la parte baja de la tabla, zona de la que se quiere alejar todo lo posible el equipo 'pepinero', que suma cinco puntos tras su positivo arranque y que tratará de demostrar las razones por las que el año pasado fue el mejor visitante en LaLiga Hypermotion.

Ambos cerraron la última jornada con sendas derrotas, el Betis en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid (2-0) y el Leganés en Butarque ante el RCD Mallorca (0-1), y han tenido ahora tiempo para reflexionar en un parón que, a nivel de éxodo de internacionales, ha afectado más a los de Manuel Pellegrini.

El técnico chileno debe trabajar sobre todo en mejorar el nivel ofensivo de un Betis que no ve puerta desde el tempranero gol de Marc Bartra en su debut ante el Girona, aunque la estadística avanza de 'Driblab' señala que sus goles esperados son tres (2,98). Es decir, genera arriba, pero de sus 38 remates solo han ido diez a puerta.

Pellegrini sigue sin poder contar con Cedric Bakambu y tiene también lesionado a Juanmi Jiménez por lo que debe decidir si sigue optando por Aitor Ruibal como improvisado '9', le da la alternativa al joven brasileño Vitor Roque, que marcó un doblete con la Sub-20 de su país, o pone al argentino 'Chimy' Ávila. Sin Bartra, también lesionado, repetiría atrás la pareja Natan-Llorente.

Por su parte, el Leganés llega con ganas de revertir su mala estadística en Heliópolis donde ha salido derrotado en sus cuatro anteriores visitas en Primera, seis en total, y después de encadenar también dos encuentros sin hacer gol, aunque ha sido algo más eficaz que su rival.

La principal novedad en el once de Borja Jiménez podría ser la del delantero marfileño Sebastian Haller, gran refuerzo de última hora del mercado y que podría dar ese plus de calidad arriba, mientras que más complicada parece la presencia de Seydouba Cissé, Yvan Neyou, Jackson Porozo y Renato Tapia, los cuatro internacionales que se marcharon en el parón y que no han podido hacer ninguna sesión.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 5 DE LALIGA EA SPORTS.

-Viernes 13.

Betis - Leganés. González Fuertes (C.Asturiano) 21.00.

-Sábado 14.

Mallorca - Villarreal. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 14.00.

Espanyol - Alavés. Pulido Santana (C.Las Palmas) 16.15.

Sevilla - Getafe. Busquets Ferrer (C.Balear) 18.30.

Real Sociedad - Real Madrid. Martínez Munuera (C.Valenciano) 21.00.

-Domingo 15.

Celta - Valladolid. Hernández Maeso (C.Extremeño) 14.00.

Girona - FC Barcelona. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 16.15.

Las Palmas - Athletic Club. Ortiz Arias (C.Madrileño) 18.30.

Atlético de Madrid - Valencia. Soto Grado (C.Riojano) 21.00.

-Lunes 16.

Rayo Vallecano - Osasuna. Quintero González (C.Andaluz) 21.00.