Previa del Atalanta - Bayer Leverkusen

Dublín bautiza a un campeón histórico en la Europa League

El Bayer Leverkusen quiere poner el broche a una temporada de récord ante una Atalanta que busca su primer título continental

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Atalanta BC y Bayer Leverkusen jugarán este miércoles (21.00 horas) en el Aviva Stadium de Dublín (Irlanda) la final de la Europa League, que encumbrará a italianos o alemanes como campeones de la segunda competición de la UEFA en una final donde los de Xabi Alonso optan a llevar su segunda corona a las vitrinas del club y alargar el sueño del triplete, mientras que los de Bérgamo buscan el primer título continental de su historia.

La final de este torneo no puede tener mejor escaparate, citándose dos de los equipos revelación de este curso. Por un lado estará el Leverkusen de Alonso, el equipo de todos los récord, el que ha acabado en Alemania con 11 años de éxitos del Bayern Múnich y el único equipo invicto de Europa esta temporada; enfrente, el 'matagigantes' de la Liga Europa 2023/24, la plantilla que ha dejado en la cuneta a Sporting de Lisboa, Olympique de Marsella y Liverpool.

Un Leverkusen que se ha plantado en esta final siendo el único que no ha perdido ningún encuentro. Los de Alonso arrasaron en la fase de grupos consiguiendo el pleno de victorias, siendo además el equipo más goleador con 19 tantos y el menos goleado con tres. En los cruces, en los que avanzaron directamente a la ronda de octavos, superaron 'in extremis' al Qarabag, de manera más solvente al West Ham y, por último, en semifinales, se deshicieron del actual subcampeón de la competición, la Roma, con un global de 4-2 a su favor.

Por su parte, la Atalanta también ha realizado un camino hasta Dublín sobresaliente. Los de Gian Piero Gasperini lideraron de manera solvente el Grupo D con cuatro victorias y dos empates, siendo el segundo equipo menos goleado (4). Ya en la ronda de octavos se deshizo del Sporting y avanzaron a cuartos, donde esperaba el coco del torneo, el Liverpool de Jürgen Klopp. Ahí fue el momento en el que emergió la mejor Atalanta, que asaltó Anfield con un contundente 0-3 que hizo bueno en la vuelta. Por último, el Marsella de Pierre-Emerick Aubameyang, máximo goleador del torneo, fue su última víctima.

Ahora, ambos tienen una cita con la historia. El Leverkusen, cuya temporada pase lo que pase ya es legendaria, tiene a distancia de un partido levantar el segundo título continental de su historia. El primero llegó en el año 1988 de la mano de una Copa de la UEFA que conquistó tras derrotar al RCD Espanyol en la tanda de penaltis. No tan bueno es el recuerdo de la última final continental disputada por el club de la aspirina, que vio cómo el Real Madrid levantaba la Liga de Campeones en 2002 en la que era su segunda final continental.

Pero si heroicos son los tintes de la temporada de los de Alonso, los argumentos para tildar de histórica la campaña de la Atalanta no se quedan atrás. El club de Bérgamo, que cayó en la final de la Coppa de Italia hace una semana ante la Juventus, está ante la primera final europea de su historia. Además, las vitrinas del conjunto bergamasco, más allá de títulos de categorías inferiores, apenas albergan la Coppa conseguida en la temporada 1962/63.

Se prevé una final en la que los ataques serán protagonistas. No en vano, se enfrentan en Dublín el equipo que más goles ha anotado en la competición, el Leverkusen con 31, ante el quinto que más ha logrado, la Atalanta con 22. Además, los italianos han marcado en 11 de los 12 partidos europeos que han disputado esta temporada, quedándose sin ver puerta tan solo en la vuelta de cuartos ante el Liverpool, mientras que en el caso de los alemanes, han conseguido perforar la portería rival en 50 de los 51 partidos que ha jugado esta campaña.

Unos sistemas ofensivos en los que destacan algunos nombres propios. En el caso de los de Alonso, tienen en Florian Wirtz, recientemente elegido mejor jugador de la Bundesliga, a su hombre más peligroso. El internacional alemán ha marcado 18 goles --cuatro de ellos en Liga Europa-- y repartido 19 asistencias en los 47 partidos que ha disputado esta temporada, números a la altura de los mejores jugadores del planeta futbolístico.

Por su parte, el coral entramado ofensivo de los de Gasperini cuenta con Gianluca Scamacca y De Katelaere como principales baluartes. El atacante italiano es, con seis tantos el máximo goleador del equipo en la Liga Europa, a lo que hay que añadir que ha conseguido marcar en todas las eliminatorias previas a la final. En el caso del belga, ha participado en 24 goles esta temporada en todas las competiciones, y llega especialmente enrachado a Dublín después de haber conseguido marcar tres goles en los últimos tres partidos de la 'Dea'.

Una final que no tendrá grandes ausencias en el caso de los alemanes. Xabi Alonso dispondrá de la totalidad de su plantilla para afrontar el reto de levantar el segundo título de la temporada. Así, todo apunta a que el técnico español podrá a su once de gala con la única duda de saber quien acompaña a Wirtz en la delantera, Boniface y Adli como principales candidatos.

No corre la misma fortuna Gasperini, pues Marten de Roon es su gran baja. El mediocampista internacional neerlandés ha sido un fijo en sus alineaciones a lo largo del curso, pero una lesión en la rodilla hará que no pueda competir en Dublín y que su puesto en el once sea ocupado presumiblemente por Rafael Tolói. Igualmente, también es duda Sead Kolasinac.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ATALANTA: Musso; Zappacosta, Tolói, Hien, Djimsiti, Ruggeri; Koopmeiners, Ederson; De Katelaere, Scamacca y Lookman.

BAYER LEVERKUSEN: Kovar; Frimpong, Tapsoba, Tah, Hincapie, Grimaldo; Palacios, Xhaka; Wirtz, Boniface y Adli.

--ÁRBITRO: István Kovacs (RUM).

--ESTADIO: Aviva Stadium de Dublín.

--HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones y Movistar Plus+.