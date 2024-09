Pepelu, sobre Rafa Mir: "Cada uno es mayor y él sabe la responsabilidad que tiene jugar en el Valencia"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El futbolista español José Luis 'Pepelu' García, centrocampista del Valencia CF, ha dicho este martes que "cada uno es mayor" y que su compañero Rafa Mir, acusado de presunta agresión sexual por parte de dos mujeres, "sabe la responsabilidad" que implica jugar en el equipo 'che'.

"Es un tema que vosotros ya estáis informados. Ayer Rafa nos dio sus explicaciones, contó su versión, o sea, nos contó que cree en su inocencia. Pero bueno, es un proceso judicial y como el club bien ha dicho, pues nos ceñimos a eso", comentó Pepelu en un 'canutazo' de prensa.

"Cada uno es mayor y él sabe la responsabilidad que tiene jugar en el Valencia. No estamos en una situación para ese tipo de cosas. Yo creo que el míster se lo ha dejado claro, el club también. Es una multa y un tema bastante importante y yo creo que él ya es consciente de que ha hecho las cosas muy mal. Y bueno, pues ya como digo, es cosa del club", reiteró el mediocampista 'che'.

Además, Pepelu habló sobre cómo se ve este asunto en el vestuario valencianista. "Obviamente afecta a todo. A pesar de que solo él esté involucrado, pues hay mucho ruido mediático. Nosotros lo sabemos, pero como grupo nos tenemos que centrar en el día a día, en lo deportivo y seguir mirando al frente", indicó al respecto.

Por otra parte, valoró todos los contratiempos de su equipo. "A pesar de que eso es una cosa extradeportiva, lo otro... sobre las lesiones, en el mundo del fútbol pueden pasar. Nos ha tocado ahora todo junto y la fuerza del grupo tiene que darnos esa energía de mirar hacia el frente e intentar sacar los partidos", auguró Pepelu.

Pese a tantos percances en este arranque oficial de temporada, el centrocampista se mostró confiado. "Obviamente que sí; si no, yo creo que tendríamos un problema. Sabemos que estamos viviendo una situación difícil, un momento delicado con un punto de doce", subrayó Pepelu.

Así, abogó por jugar el próximo domingo (21.00 horas) en el Estadio Metropolitano "con energía" y "con muchas ganas también de que ahora las nuevas incorporaciones se hayan dado al grupo, y con la energía y la convicción de ganar en el Wanda", según aludió a ese partido frente al Atlético de Madrid en la jornada 5 de LaLiga EA Sports.

Igualmente fue preguntado sobre su convocatoria con la selección española absoluta. "Para mí el haber ido es un extra de motivación, es seguir manteniendo esa ilusión y vuelvo con mucha energía, con muchas ganas de volver a hacer las cosas bien en el Valencia, que al final es lo más importante y lo que me ha hecho pues poder ir allí", apuntó.

No obstante, la polémica con Mir acaparó más preguntas de los periodistas. "Creo que todo el mundo es consciente de que esas situaciones no pueden ocurrir, sobre todo en la situación en la que estamos. Es la imagen del club, es la imagen de los jugadores y, como digo, no puede volver a pasar porque son faltas respeto al club", dijo.

Por último, señaló que Mir "debería haber aprendido de esa situación". "Una situación que, como digo, es una falta de respeto al club y a la afición, que no se puede consentir. Es una situación difícil para él, y espero y deseo que haya aprendido y que obviamente no vuelva a ocurrir nunca más", concluyó Pepelu.