Nairo Quintana: "Espero ayudar al equipo, algunos vendrán con críticas"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El ciclista colombiano Nairo Quintana (Movista Team) explicó que llega al Giro de Italia con varios contratiempos en su preparación, con lo que se descartó como candidato a la que sería su segunda 'Corsa Rosa', al tiempo que se mostró preparado para las "críticas" pero tratará de "ayudar al equipo" y tener opciones al final.

"Hace un par de semanas ni siquiera pensé que estaría aquí. Son 10 años que pasaron, cada vez que veo el color rosa me traslada muchísimas emociones que vivimos desde nuestro equipo Movistar y una gran emoción desde mi país Colombia", dijo Quintana este jueves en la rueda de prensa oficial del equipo español.

Quintana, que volvió esta campaña al Movistar, su equipo de 2012 a 2019, atendió a los medios junto a sus compatriotas Einer Rubio y Fernando Gaviria, poco antes del acto oficial de presentación de equipos de un Giro que comienza el sábado.

El Cómbita reconoció esos recuerdos de su victoria en el Giro 2014 pero recordó su lesión en la Volta y el covid a principios de año como complicaciones en su puesta a punto para Italia. "Tengo alegría. Estoy con los recuerdos de hace 10 años, pero la lesión que me hice hace un mes en la Volta a Cataluña ha hecho que no llegue en mi mejor momento", afirmó.

"Ya estamos listos para una grande más, hoy todos estamos emocionados y en el Giro me gustaría lógicamente estar nuevamente ahí, disputando y peleando. Creo que traemos muy buen equipo, sobre todo para el esprint con Fernando, lo podemos hacer muy bien. Y luego nosotros iremos a cazar las etapas, lo que se pueda. Espero dar la experiencia que tengo para intentar llegar lo más lejos que podamos", señaló.

Así, Quintana explicó su intención de ayudar al equipo y mantenerse en la pelea para tener opciones en la última semana, dando por hecho que recibirá "críticas". "Al inicio de año estaba muy bien pero tuve covid, tuve una caída y hoy tengo que afrontarlo de otra manera. Seguramente ya vendrán algunos con las críticas a decir que ya no está o no vale, pero no he llegado de la mejor manera", dijo.

"Espero poco a poco ir ayudando al equipo, enseñándole a los jóvenes e intentando esperar que la última semana tenga buenas piernas y condiciones para poder aprovecharlo", finalizó. Completan la alineación del Movistar para el Giro los españoles Pelayo Sánchez y Albert Torres, el estadounidense Will Barta y los italianos Davide Cimolai y Lorenzo Milesi.