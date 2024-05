El museo Legends alcanza los 100.000 visitantes en menos de un año

Más de 100.000 aficionados han visitado la colección permanente de Legends, The Home of Football presented by LaLiga, que ofrece una de las mayores colecciones de la historia del fútbol mundial en un edificio de 7 plantas en la Puerta del Sol de Madrid, desde que abrió sus puertas hace menos de un año.