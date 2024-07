Morata se queda en el Atlético: "No voy a parar hasta conseguir ganar con esta camiseta"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El delantero español Álvaro Morata confirmó que la próxima temporada 2024-2025 continuará defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid, con un mensaje en redes sociales en el que confesó que no va a "parar hasta conseguir ganar" con el equipo madrileño, zanjando así los rumores que hablaban de una posible salida este verano.

"No puedo imaginar lo que tiene que ser ganar con esta camiseta y no voy a parar hasta conseguirlo", escribió el delantero en sus redes sociales, en una publicación compartido con el club rojiblanco, junto a una fotografía celebrando un gol como atlético la temporada pasada.

Morata, capitán de la selección española que está disputando la Eurocopa 2024, quiso así acabar con las especulaciones en algunos medios que hablaban de una posible salida del delantero rumbo a Arabia Saudí este mismo verano.

"No lo pienso (futuro). Sé que seguramente habrá cosas, pero no es una cosa que piense ahora. Durante la Eurocopa lo único que pienso es en jugar con la camiseta de la selección. (Sobe las posibilidades de salir) Depende, el año pasado tuve una conversación con el entrenador y al final las cosas van en un modo u otro, pero no sé qué va a pasar", admitió el atacante en el 'Media Day' de la selección el pasado 3 de junio.

Sin embargo, su situación se habría aclarado en los últimos días, al apostar el Atlético y Diego Pablo Simeone por la continuidad de Morata, autor la pasada campaña de 21 tantos en todas las competiciones. Su bajón goleador en la recta final de la temporada y la posible llegada de otro ariete al club hicieron crecer los rumores de su salida, pero ahora se disipa cualquier duda, a falta de la confirmación oficial del club.