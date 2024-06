Montse Tomé: "Las jugadoras creen en la esencia, creen en su juego y tienen una mentalidad ganadora"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La seleccionadora española de fútbol femenino, Montse Tomé, afirmó este martes que sus pupilas "creen en la esencia, creen en su juego y tienen una mentalidad ganadora", a colación del triunfo por 3-2 contra Dinamarca en la jornada 4 de la fase clasificatoria para la Eurocopa de 2025.

"Esto es algo muy grande que tiene el equipo, que hoy lo he vuelto a sentir con ellas. Es cierto que se nos puso el marcador en contra, que después fallasen ese penalti y piensas: 'Bueno, igual tenemos el día tonto'. Pero ellas se conectan, ellas creen en la esencia, creen en su juego y tienen una mentalidad ganadora muy buena, además del talento", declaró Tomé en rueda de prensa desde Santa Cruz de Tenerife.

"Ha habido una primera parte diferente y una segunda parte donde hay que valorar que se ha dado la vuelta a un marcador adverso después de haber fallado incluso un penalti y que en el minuto 72 íbamos perdiendo por dos. Creo que esto es muy positivo", destacó la entreandora de la 'Roja'.

Así, admitió fallos al principio del encuentro. "Es cierto que en la primera parte ya la primera presión no la hacemos bien y esto permite que Dinamarca, que es un buen equipo, pueda salir rápido con jugadoras como Harder o Bruun, y se incorporaran de segunda línea", comentó.

"Y luego con balón tampoco estábamos teniendo la fluidez ni la posición que nos diera las oportunidades de llegar cerca de portería rival. Lo hemos corregido y en la segunda parte el equipo salió de otra manera. Conseguimos tener el balón, ser nosotras, llegar, tener la presión, ajustar esto que es clave y llegaron los goles en ABP (a balón parado), que es un apartado al que le damos importancia y al final conseguimos la clasificación para la Eurocopa", aseveró Tomé.

Respecto a una posible lesión de Laia Aleixandri, la seleccionadora no dio detalles. "Pues ahora todavía no puedo darte información muy real, concreta, porque es cierto que tenía una sensación de mareo con el golpe que se dio y se fue con el doctor. Así que de momento no sé nada, por eso no puedo comentar nada", respondió a un periodista.

"Laia es una jugadora que ha intervenido con nosotros como central, como mediocentro en los partidos de Países Bajos y Francia, y creímos que en este partido y en el anterior tocaba dar consistencia al centro del campo, liberar a nuestros interiores y optamos por esa posición de Laia", indicó sobre la polivalencia de Aleixandri.

"Luego cuando entra Tere también hace un buen trabajo. Son jugadoras diferentes pero que pueden ejercer en esa posición bien, en función de lo que necesite el equipo y el momento, y hay que valorarlo", apostilló Tomé al respecto de Teresa Abelleira.

Además, abogó por "felicitar al cuerpo técnico por todo el trabajo, al 'staff', porque ha sido una concentración que era especial por el momento en el que estábamos y se ha conseguido sacar el trabajo adelante, sobre todo felicitar a las grandísimas futbolistas que tenemos que han conseguido volvera estar en un Campeonato de Europa".

Mientras, describió el apoyo del Estadio Heliodoro Rodríguez López como "otro punto que ha hecho que sea también parte de la remontada". "Desde muy pronto, todos los espectadores nos estaban animando; cuando el equipo estaba acercando a portería rival, sentía los 'uy' de la grada, estaba conectada y luego cuando pues hemos estado por debajo en el marcador siempre han estado animándonos", añadió Tomé.

"Y cuando ya empezamos a remontar, sentir a la gente y que ellas lo puedan sentir es un plus. Así que agradecer el cariño, agradecer todo lo que nos han dado estos días", agregó la seleccionadora justo antes de retomar las alabanzas hacia sus futbolistas.

"En la élite y aquí a nivel internacional con selecciones, no hay partido fácil. Nosotros tratamos de inculcarlo así al grupo, a la futbolista, ellas también lo sienten así. El hecho de haber ganado el primer partido contra Dinamarca como lo conseguimos allí 0-2 y ahora estar aquí tan reñidos... Sabíamos que es una selección buena, que nos lleva a poder hacer nuestro juego y que tenemos que ser muy serias en todas las fases y momentos del juego", avisó.

"Una vez que algo se desajusta, el rival es bueno y te puede generar peligro. La mentalidad del equipo ha hecho que podamos darle la vuelta y que podamos decir que a día de hoy estamos en el Campeonato de Europa", repitió Tomé finalmente.