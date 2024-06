Los mejores delanteros buscan el pichichi de la Eurocopa y el récord de Platini

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La Eurocopa 2024 arranca este viernes hasta el 14 de julio en Alemania y será territorio de algunos de los delanteros y '9' más destacados del Viejo Continente, que se disputarán el 'pichichi' del torneo, con el favoritismo para el francés Kylian Mbappé, el portugués Cristiano Ronaldo, el inglés Harry Kane o el belga Romelu Lukaku, mientras otros, como el español Álvaro Morata, buscarán reivindicarse o crecer a través del gol.

Alemania acoge desde este viernes a las mejores selecciones de Europa y también a algunos de los futbolistas más determinantes del panorama europeo y mundial. Y es que en el fútbol, el gol siempre es la parte más importante, y por lo que una batería de jugadores pelearán durante el mes de competición para quedarse un honor que estadísticamente suele rondar los cinco goles.

De hecho, desde 1980, sólo dos jugadores, ambos franceses, han superado esa barrera. Michel Platini anotó el récord de nueve en la edición de 1984, además en tan sólo cinco partidos, en los que vio puerta en todos, mientras que Antoine Griezmann anotó seis en la de 2016.

A la cifra de Platini nadie se ha acercado y sólo ha podido ser superada, a nivel general, por Cristiano Ronaldo, autor de 14 goles en sus cinco participaciones, el doble que Griezmann. Cinco de ellos en la pasada EURO que le sirvieron para ser el 'pichichi', aunque el checo Patrick Schick marcó la misma cifra en menos partidos.

No obstante, el veterano delantero de Madeira, a sus 39 años, es uno de los grandes favoritos para repetir 'pichichi', y no solo apoyándose en su histórico a nivel internacional --es el jugador con más partidos (206) y más goles (128) a nivel de selecciones--.

A este torneo llega después de dos años compitiendo en Arabia Saudí, con más de 50 tantos este curso, a un nivel de exigencia menor que en Europa, y eso podría ser un hándicap para su rendimiento. Sin embargo, ha convertido 10 tantos en 10 encuentros de la fase de clasificación, arropado por una de las mejores generaciones portuguesas, con mucha calidad individual y talento para dotar de ocasiones de gol a un jugador letal al primer toque y en casi cualquier situación.

Aunque el gran favorito para ser 'pichichi' es un Mbappé que llega al torneo liberado tras su fichaje, tras años de idas y venidas, por el Real Madrid. El atacante parisino es la figura de su selección, con la que ya se proclamó campeón del mundo en 2018 firmando cuatro goles, aunque quiere estrenarse en una EURO, ya que en 2021 se quedó a cero en un mal torneo de 'Les bleus'.

La afición francesa espera ver al mejor Mbappé, liderando con sus goles --este curso hizo 44 con el PSG en todas las competiciones-- a un equipo candidato al título. El delantero ya fue clave en el último gran torneo internacional, el Mundial de Catar a finales de 2022, como 'pichichi' con ocho tantos, gracias a un impresionante, pero finalmente inútil 'hat-trick' en la final ante Argentina.

Desde entonces, Mbappé ha disputado 18 encuentros con Francia entre amistosos, Liga de Naciones y clasificación a la EURO, celebrando un total de 13 dianas, promediando 0,72 tantos en la puesta a punto para el torneo continental. En su equipo tampoco hay que olvidarse de Griezmann o del veterano y siempre aplicado Olivier Giroud.

También es favorito a hacerse con el cotizado 'pichichi' el 'pistolero' Harry Kane, autor esta temporada de 44 goles en su primera campaña en el Bayern Múnich. Su adaptación a Alemania, donde se disputa el torneo, ha sido sobresaliente y llega a la cita con ocho tantos en la fase de clasificación como aval.

Su fortaleza y capacidad para sacar petróleo de cualquier situación le convierten en un delantero peligroso, rodeado de un equipo plagado de estrellas como Jude Bellingham, Bukayo Saka, Cole Palmer o Phil Foden y que es candidato a llegar muy lejos. Sin embargo, no ha superado la barrera de los cuatro goles en ningún gran torneo, y en el último Mundial de Catar solo firmó dos.

MORATA Y SU NECESIDAD DE GOL, ESPERANZAS DE ESPAÑA

De perfil parecido es el belga Romelu Lukaku, que aunque no haya completado una temporada destacada con la Roma, su rendimiento con la selección es sublime. 14 goles en 10 partidos en el camino de clasificación a la EURO, el que más en el continente, y en la última edición marcó cuatro tantos. No obstante, una Bélgica venida a menos no sería su mejor aliado para ser máximo goleador.

Un escalón por debajo, a priori, están otros como Álvaro Morata. El capitán de 'La Roja' marcó en el último encuentro de preparación antes de la EURO ante Irlanda del Norte. Y así se desquitó de una fatídica racha con el Atlético de Madrid, con solo un tanto desde el 3 de marzo.

Por ello, la Eurocopa debe ser un estímulo para el ariete, principal responsable del gol en la selección donde es el quinto máximo goleador histórico con 34 dianas, a una de David Silva y a cuatro de Fernando Torres. Un buen torneo suyo y del combinado de Luis de la Fuente le podría colocar en el 'Top 3' por detrás de David Villa (59) y Raúl González (44).

Sin demasiados focos sobre él también llega el delantero del Borussia Dortmund Niclas Füllkrug, finalista de la Liga de Campeones. El '9' alemán será desatascador en muchas situaciones para sus compañeros, con 15 goles con el conjunto alemán como garantía. Ya destacó, aunque en una mala versión de 'Die Mannschaft' en el Mundial, aunque el delantero convirtió dos goles en tres partidos, siempre saliendo como suplente.

Parece que tendrá menos opciones de ser 'pichichi' de la EURO el polaco Robert Lewandowski, que no llega en sus mejores condiciones y al que sacudió un contratiempo de última hora. La mala fortuna se cebó con el delantero en el último amistoso antes del torneo, en el que cayó lesionado, por lo que se perdería el debut ante Países Bajos. Las pocas opciones de Polonia de avanzar rondas tampoco ayudan, al mismo tiempo que su rendimiento en las grandes citas no suele ser el esperado.

El 'pichichi' de LaLiga EA Sports, Artem Dovbyk, también podría optar a terminar liderando la tabla de goleadores, en un combinado ucraniano que es uno de los 'tapados', pero que tiene más complicado llegar lejos. Mientras, también tendrán algo que decir el neerlandés Memphis Depay, principal referencia en ataque de su selección; o el danés Rasmus Hojlund, autor de siete tantos en la clasificación de Dinamarca.