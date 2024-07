María Xiao: "Me hace mucha ilusión ganar una medalla con Álvaro Robles"

"De pequeña no me gustaba nada el tenis de mesa"

La jugadora de tenis de mesa española María Xiao confesó que de pequeña no le "gustaba nada" su deporte, en el que ha conseguido la clasificación para sus segundos Juegos Olímpicos, esta vez en Paris 2024, tanto en categoría individual como en dobles mixto junto al palista onubense Álvaro Robles, con el que le hace "mucha ilusión ganar una medalla".

"Me hace mucha ilusión ganar una medalla con Álvaro (Robles), porque hemos trabajado bastante y creo que sería un premio al trabajo que hemos estado haciendo estos años. Creo que nos lo merecemos", declaró Xiao en una entrevista con Europa Press en el ‘Media Day’ organizado por la Federación Española de Tenis de Mesa un mes antes de que comiencen los Juegos Olímpicos parisinos.

La pareja formada por ella y el andaluz llega como la mejor europea del ránking, algo que en palabras de la palista les da "confianza para hacer un resultado bastante bueno", y sin descartar la medalla. "Yo lo veo como que es posible (ganar una medalla) porque va a depender también un poco del sorteo que tengamos, y sabemos que si pasamos la primera ronda nos va a tocar una de las cuatro mejores parejas del mundo", avisó.

Xiao tiene claro que esos rivales "van a tener mucha más presión", y que "puede pasar de todo", y también apunta al factor psicológico como "importante" en una competición muy exigente, que se decidirá en dos días únicamente.

"Yo creo que tengo que prepararme muy bien físicamente. Normalmente se juega al mejor de cinco, pero el aspecto psicológico, con los partidos al mejor de siete, va a ser bastante importante. Si no estás bien a nivel mental, aunque estés físicamente increíble y jugando muy bien, al final no vas a sacar ese partido. Hay que prepararse en todos los aspectos", aseveró.

"ANTES DE CADA PARTIDO IMPORTANTE LLAMO A MI PSICÓLOGO PARA RELAJARME"

Manejar la presión también será un factor decisivo porque al jugar dos o tres partidos al día hay más cansancio físico y mental. "Hace que te canses muchísimo más, y te exige muchísimo más", explica, al tiempo que reconoce que siempre que tiene un partido importante o no se siente "cómoda", llama a su psicólogo para relajarse.

"Hablar unos minutos con él antes del partido me tranquiliza bastante, y tengo la suerte de que me dice que siempre puedo contar con él, ya sea sábado o domingo. Siempre va a estar disponible para mí", afirmó.

Los Juegos de París llegarán para ella tras un año que ha sido "muy complicado". "A principios de temporada estaba la cosa un poco negra porque tenía que defender bastantes puntos del año pasado, tenía que hacer dos o tres resultados buenos para poder entrar por ránking. Si no, estaría en el Preolímpico, donde puede pasar de todo y es mucho más complicado. Lo he pasado muy mal a nivel de individual", confesó.

Xiao apuntó que los buenos resultados a final de año le dieron "la vida", y que a partir de enero se tranquilizó "bastante", porque "estaba la cosa un poco más controlada". "Al final, me he clasificado en individual y en mixto, y ese era el objetivo", zanjó.

"SI JUEGA FRANCIA VA A SER MUCHO MÁS DIFÍCIL CONCENTRARSE CON EL RUIDO"

Los de París serán los segundos Juegos Olímpicos para la jugadora española, que señaló que el hecho de que haya público en los pabellones puede afectar especialmente si compite algún palista local. "Si juega Francia va a haber muchísimo ruido y va a ser mucho más difícil concentrarse", indicó, al tiempo que resaltó que prefiere que haya ese público a competir en las condiciones de Tokyo 2020, sin espectadores en las gradas debido a la pandemia.

En esta cita, además, podrá vivir de primera mano lo que es vivir unos Juegos Olímpicos en una Villa Olímpica, donde coincidirá con los mejores deportistas del mundo. "Siempre te hace ilusión estar con los mejores del mundo de todas las modalidades. Tienes una oportunidad única cada cuatro años, y puede que un determinado deportista se retire y no tengas nunca esa posibilidad de acercarte a él y estar en el mismo sitio", advirtió.

La palista, que reconoció que le haría especial alegría coincidir con los tenistas españoles Carlos Alcaraz y Rafa Nadal en la Villa Olímpica, procede de una familia de jugadores de tenis de mesa profesionales, algo que de pequeña se le hacía "muy pesado".

"De pequeña no me gustaba nada el tenis de mesa porque solo se hablaba de ello en casa, y estaba en casa, en el colegió o en el pabellón. Se me hacía muy pesado y creo que por eso no me gustaba hasta hace unos años, que veo que gano partidos contra jugadoras mejores", recordó.

A partir de ese momento, se sintió "motivada" y eso hizo que le empezara a gustar este deporte. La española resaltó que sus padres le han ayudado "bastante a nivel técnico, táctico, y en todo lo relacionado con el tenis de mesa, porque ellos lo han vivido antes". "Toda esa experiencia que han acumulado como jugadores me lo están transmitiendo a mí, y eso hace que yo tenga un poco de ventaja y que madure antes que los demás, y sepa cosas que, si ellos no fueran profesionales, no llegaría a saber nunca".

Por último, con vistas al futuro más allá de Paris 2024, pone el foco en el Campeonato de Europa de este año, y afirmó que le motiva mucho "seguir entrenando después de los Juegos", al tiempo que también señaló que le gustaría "estar presente en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028".