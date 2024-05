Marc Márquez: "Si soy más rápido en la pista tendré más opciones abiertas para mi futuro"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) no esconde que se va sintiendo "mejor en la pista, más fuerte y mucho más confiado" con su nueva moto, con la que logró su primer podio un domingo en el Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España, y, de cara a su futuro, dejó claro que tendrá "más opciones abiertas" si logra ser "más rápido en la pista" y que si mantiene esta progresión el año que viene o en 2026 podría tener como objetivo "luchar por el campeonato".

"A diferencia de Jorge (Martín), yo soy nuevo en la familia Ducati, llegué en una situación muy especial y ahora, poco a poco, me voy sintiendo mejor en la pista, más fuerte y mucho más confiado, y este era mi objetivo, el que me marcaba para esta temporada. Obviamente 2025 ó 2026, si continúo trabajando en esta línea, nos marcará un objetivo distinto, que será luchar por el campeonato", indicó Márquez en rueda de prensa previa al Gran Premio de Francia.

Y por esta "razón", el ilerdense sabe que si quiere pelear por el título necesitará "contar con el material más novedoso y más puntero para tener más bazas y más posibilidades". "Pero si soy más rápido en la pista tendré más opciones abiertas para mi futuro y si tengo la oportunidad, ya decidiré lo que sea lo mejor", zanjó.

El ocho veces campeón del mundo opinó que ve "diferencias pequeñas" entre su Ducati y las del italiano Francesco Bagnaia y el español Jorge Martín. "Lo que yo siento es que con esta moto de 2023 puedo estar ahí con ellos y disputarles las carreras. Quizás es algo que tendrías que preguntarle a ellos, que han probado las dos motos. Yo me concentro en la mía y ya sabía antes de llegar aquí con qué paquete técnico contaría, así que lo que debo hacer es continuar empujando y disfrutando que es lo más importante", advirtió.

"Por supuesto que fue especial porque por la trayectoria que hemos seguido y de dónde veníamos, aunque no fue como una carrera superespecial, es cierto que era el Gran Premio de casa y veníamos de pasar un momento muy duro, sin mucho tiempo sin conseguir un podio en condiciones de seco y ese cara a cara con el ganador de la carrera y vernos con el ritmo de estar ahí en la pelea fue algo maravilloso", aseguró sobre su alegría por su segunda posición en el Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España.

El catalán recordó que había pasado "mucho tiempo" desde que no se pudiese sentir "rápido en una carrera de domingo". "Así que fue el primer pasito, luego ya veremos. Obviamente, tendremos problemas en el futuro en algunos circuitos, pero para mí es un placer poder estar peleando con estos dos tipos (Bagnaia y Martí con los que compartió rueda de prensa) que el año pasado estaban pilotando a un nivelazo y que eran contendientes al título. Fue un placer batirme en duelo hasta la última vuelta con el campeón", remarcó Márquez.

El piloto español admitió que en Le Mans siempre se ha sentido "cómodo" y que es "un buen circuito" para él. "También es cierto que este año he visto que he llegado a algunos circuitos que a veces se me resistían en el pasado y en los que ahora soy capaz de ser más competitivo", expresó.

"El año pasado aquí en Le Mans estaba luchando con Jorge (Martín) hasta las dos últimas vueltas, así que ya veremos qué nos depara este año, si somos capaces de comenzar bien y 'pasito' a paso ir entendiendo dónde estamos", añadió el de Cervera, que calificó de "muy positivos" el test de la semana pasada en Jerez porque ha "aprendido muchas cosas" y porque "la adaptación a la moto ya ha finalizado". "Ahora tengo que encontrar la forma de ser más rápido y acercarme más a estos dos pilotos de mi derecha", manifestó.

Sobre el cambio de normativa previsto para 2027, reconoció haberla mirado únicamente "un poco" y que no se había adentrado "al detalle". "Pero parece que están apostando más por el espectáculo y eso implica un poco más de restricciones a nivel técnico", avisó.

"Considero que esto es algo positivo para los pilotos porque en último término, si tienes menos elementos técnicos en la moto, entonces es el piloto el que puede marcar más la diferencia y el valor también será mayor porque estarás buscando al piloto. Esto es algo que me parece positivo, que me gusta, han seguido esta línea también en Fórmula 1 el año pasado, así que ya veremos", sentenció.