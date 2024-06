Marc Márquez: "Llego al mejor equipo y a la mejor moto de la parrilla"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) aseguró estar "muy feliz y muy agradecido" por su fichaje para la temporada que viene para el equipo oficial de la marca italiana, actualmente "el mejor" de la parrilla del Mundial de Motociclismo y que le va a dar "las mejores herramientas" para que le saque "el máximo potencial a esta oportunidad".

"Por supuesto, me siento muy feliz y muy agradecido a Ducati Corse por escogerme como piloto oficial y compañero de 'Pecco', sobre todo porque hace un año aquí estaba muy cerca de decir que esta iba a ser mi fin de carrera, pero por suerte tuve el parón veraniego, pude recargar las pilas y recargar mi cuerpo también, y a partir de ese momento decidí optar por otra vía", señaló Márquez en rueda de prensa previa al Gran Premio de los Países Bajos.

El de Cervera tomó "esa decisión también gracias a Honda que supo entender perfectamente" su decisión de fichar por Ducati y el Gresini Racing donde "de inmediato" sintió que "la moto estaba preparada para volver a recobrar la confianza" y que "el ambiente en el equipo era perfecto" para renovar a un piloto que "en cierto sentido se había perdido".

"A partir de ese momento traté de dar el máximo y fui uno de los contendientes para la moto oficial de Ducati y para mí eso era ya un inmenso placer, di el cien por cien en la pista y después de la carrera del domingo de Mugello me informaron de que yo sería el escogido y en dos días cerramos el contrato. Estoy muy contento, pero aún queda toda esta temporada por delante para dar el máximo en este equipo Gresini que es muy profesional y muy bueno", remarcó el ocho veces campeón del mundo.

Márquez fue "muy claro y honesto" con su equipo y que lo que deseaba era tener "la moto nueva en Gresini o en el equipo oficial". "Me escogieron para el equipo oficial, así estoy aún más contento porque el objetivo de un piloto es estar en un equipo oficial y trataré de defender sus colores al máximo esfuerzo", apuntó.

Sobre su equipo de trabajo en 2024, dejó claro que "será decisión de Ducati". "Llego al mejor equipo y la mejor moto de la parrilla en los dos últimos años, así que creo que me van a dar el mejor personal posible para extraer el máximo potencial de esta oportunidad. Han tomado una decisión muy importante al trasladarme al equipo oficial y me ha quedado seguro que me van a dar las mejores herramientas", puntualizó.

En cuanto al fin de semana en Assen, el ilerdense tiene el objetivo de "tratar de estar cerca" de las Ducati de Jorge Martín y Francesco Bagnaia, a los que ve los "más rápidos durante todo el fin de semana". "Este parón aquí en el medio de la temporada ha venido muy bien para recargar las pilas y ahora tenemos este doblete de Assen y Sachsenring y trataremos de partir de la mejor manera el viernes, tratar de no sufrir demasiado y luego durante el resto del fin de semana acercarme a ellos", detalló.

El piloto del Gresini Racing intentará "dar al máximo" con una moto que cuenta con "un paquete bueno". "Estamos trabajando muy bien con el equipo y sentimos el apoyo de Ducati. El hombre a batir este fin de semana parece 'Pecco' porque ha ganado aquí en los dos últimos años y ha sido superrápido y Jorge fue el más rápido durante la carrera el año pasado, así que ya veremos si podemos estar ahí, pero tengo suficientes herramientas, ahora tengo que mejorar mis capacidades", sentenció.