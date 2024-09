Marc Márquez: "Ahora no sé si pesa más o menos la mochila"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha asegurado que su victoria de este domingo en el Gran Premio de San Marino estuvo marcada "por esas cuatro gotitas" que cayeron en carrera, y ha apuntado que si quiere "luchar por el título" no puedo cometer "los errores" que tuvo en la sesión de clasificación.

"Ahora no sé si pesa más o menos la mochila. Ahora todo el mundo esperará victorias cada fin de semana. Quedan muchos puntos en juego, y si vas recortando quiere decir que más vivo estarás a final de temporada. Pero sigo con mi discurso", señaló tras la carrera en declaraciones a DAZN.

Sin embargo, se mostró convencido de que debe rendir mejor los sábados. "Si quiero luchar por el título, no puedo hacer los errores que cometí en la clasificación, no puedo esperar las cuatro gotitas el domingo", dijo. "Hoy Fausto Gresini ha dicho 'cuatro gotitas para el niño', y el niño, bueno, no tan niño, lo ha aprovechado", añadió.

A falta de siete carreras y tras dos victorias consecutivas, el de Cervera es tercero de la general del Campeonato del Mundo a 53 puntos de Jorge Martín (Ducati). "Y sobre todo tenemos que no fallar en esas clasificaciones, que es lo que nos está marcando ahora mismo los resultados tanto en la sprint como en la carrera", apuntó.

Sobre si este domingo fue 'el más listo de la clase', Márquez aseguró que quizás fue "el más atrevido". "A principio de año me costaba un poco cuando había situaciones de duda, pero coger confianza, tener la moto más por la mano, te da esa sensación. Que siempre te puedes caer, pero cuando han caído cuatro gotas... nada que perder y todo por ganar", expresó.

Fue con la llegada de la lluvia cuando el octocampeón del mundo comenzó a ganar posiciones. "Es ahí donde he empezado a apretar, pero sin coger riesgos, he intentado ponerme líder de la carrera. Pero para mí lo más importante es que en las últimas vueltas tenía a todo un campeón del mundo detrás que conoce muy bien esta moto y he podido marcar mi vuelta rápida personal, también la de carrera", indicó.

"La velocidad la tenemos, faltan cuadrar pequeñas cosas, pero esta victoria es superimportante. Me encontraba cómodo, pero evidentemente mi resultado ha estado marcado por esas cuatro gotitas. Si no, era muy difícil adelantar, pero sí que sabía que si estaba justo detrás de 'Pecco' o delante, tenía un ritmo muy similar a él", concluyó.