Maialen Chourraut, oro en la Copa del Mundo de Canoe Slalom de la Seu

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La palista española Maialen Chourraut se colgó el oro este viernes en la modalidad de kayak femenino (K1M) de la Copa del Mundo de Canoe Slalom de la Seu.

La vasca, de 41 años y triple medallista olímpica, fue la más rápida en un circuito muy técnico en el Parc Olímpic del Segre. Chourraut se mostró segura ya en semifinales entre las diez mejores.

La del Atlético San Sebastián (ATSS), plata en Tokio 2020, oro en Río 2016 y bronce en Londres 2012, fue segunda de la 'semi' y en la lucha por las medallas firmó una gran bajada, con un tiempo de 100.30 segundos para ser oro.

"Me voy a casa ganando esta última prueba de Copa del Mundo y contenta porque los JJOO han sido un gran palo para mí. Os digo que todavía no he llegado a recuperarme. En el último momento decidí que debía afrontar esta competición, debía sacarme esta espina y acabo así de bien", afirmó.