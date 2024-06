Luis de la Fuente: "Tenemos total y absoluta confianza en Pedri"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El seleccionador español de fútbol masculino, Luis de la Fuente, ha subrayado la "total y absoluta confianza" que él y su 'staff' técnico tienen en Pedri González, autor de dos goles este sábado para la victoria de España por 5-1 contra Irlanda del Norte en un amistoso.

"El que le doy las gracias soy yo por el comportamiento que tiene, por lo buen profesional que es, el ejemplo que es para todos de superación, de esfuerzo. Creo que es una muy buena escuela de valores y ahora como su entrenador celebro que sea así", dijo De la Fuente en la rueda de prensa posterior al encuentro en el Estadi Mallorca Son Moix.

"Recordad que siempre dije que a Pedri le faltaba encontrarse con Pedri, y lo está haciendo y lo ha hecho ahora. Hoy ha sido un día muy importante para todos, nos hemos alegrado mucho porque es un futbolista muy importante. Yo estoy seguro y él lo sabe que tenemos total y absoluta confianza en él", aseveró el entrenador de la 'Roja'.

Además, De la Fuente analizó el triunfo ante los norirlandeses. "Creo que han aparecido jugadores con muy buen comportamiento, que se han encontrado a sí mismos, que nos han hecho vislumbrar de nuevo aspectos muy positivos en su juego y en ese sentido estamos de verdad satisfechos. Luego ha habido fases mejores hoy por el primer tiempo, después de ese gol", indicó al respecto.

"Hemos hecho unos buenos 40 minutos y luego el segundo tiempo ya quizás el resultado ha hecho que entráramos en otra dinámica. Y también un poco el sentido de protección de los propios futbolistas, que es lógico por lo que tenemos dentro de una semana, invita a guardarse fuerzas, energía y eso se nota en el desarrollo del juego", lamentó.

"Celebramos que se han ido cumpliendo esas expectativas que teníamos antes de empezar esta andadura. Sobre todo en este caso de Pedri, Jesús [Navas], Álvaro [Morata], etc., lo único que han hecho ha sido reafirmarnos en esa impresión que teníamos y vamos mucho mejor. Creo que es muy bueno para todos que haya mucha competencia y los jugadores además lo entienden de manera muy natural y saben que siempre esa competencia va a redundar en beneficio del equipo", comentó.

Luego volvió a hablar de Pedri y su rol diferente al del Barça. "Con nosotros tiene otra responsabilidad que pueda tener su club. Nosotros queremos que juegue más cerca del área e intentamos que su juego pueda estar por detrás del delantero, en esa posición queremos que juegue entre líneas, aprovechándose del último pase, del tiro y de todo el potencial ofensivo que tiene. Creemos que le podemos sacar mucho rendimiento y nos gusta esa demarcación", explicó De la Fuente.

"Los entrenadores podemos dar confianza al futbolista, pero tiene que ser el futbolista quien dé ese paso hacia adelante como lo ha dado él para verdaderamente también devolver esa confianza. Pero más que en ese sentido, sobre todo por encontrarse seguro y confiado para hacer las cosas que en muchos aspectos solo puede hacer él", añadió sobre Pedri.

"Me parece que Laporte está en el mismo estado de forma que están otros compañeros. Me parece que está perfecto para jugar ante Croacia. Otra cosa es que juegue o no juegue, pero está en un estado de forma fantástico", señaló antes de valorar la calidad de los extremos. "Creo que tenemos unas bandas... Pero no solo Nico [Williams] y Lamine [Yamal], sino también Ayoze, Ferran o Mikel Oyarzabal también pueden jugar en esa demarcación", enumeró al respecto.

"Tenemos una relación de futbolistas muy versátil, con muchas variantes, se nos pueden ofrecer variantes tácticas y cualquiera de ellos puede jugar en las bandas. La verdad es que estamos muy contentos de la relación de futbolistas que disponemos porque creo que están en un buen momento de forma y de juego", recalcó De la Fuente.

También resaltó que los dos amistosos recienten "han aportado muchísimo" a su 'staff', "fundamentalmente en plano personal". "Teníamos establecido una línea de trabajo que era descargar a los futbolistas de la gran tensión competitiva que traían de sus competiciones, de muchos partidos, del desgaste físico que habían tenido, y era recuperarles", admitió el seleccionador de España.

"Lo hemos conseguido, creo que ahora mismo están todos con mucha frescura, todos están en perfectas condiciones. Y el nivel competitivo, nada sería comparable, ni siquiera el mejor partido que hubieras planteado hoy, porque mentalmente hubiéramos estado pensando en el día 15. Entonces, los objetivos que teníamos previstos antes de empezar esta miniconcentración se han conseguido, que era tener a todos los jugadores sanos, en buen estado y con un hambre y unas ganas de competir máximas", reiteró De la Fuente desde Son Moix.

Pese a todo, mostró cautela de cara a la inminente Eurocopa por tierras alemanas. "Confianza ninguna. Nos da seguridad el ver que no es fácil, no tenéis más que ver las relaciones de los partidos amistosos de otras elecciones y los resultados que ha habido. Aquí no regalan nada de nada. Así que pongámoslo todo en su auténtico contexto, todos los resultados y el desarrollo", advirtió.

Más adelante habló sobre Dani Olmo. "Va a tener su oportunidad, su momento. Puedes jugar con ellos dos --aludiendo a Nico y Lamine-- o evidentemente en otra demarcación. Pero cuando tienes una relación de 26 futbolistas como la que tenemos nosotros, lógicamente no hay que hacer más que los números, se tienen que quedar buenos, muy buenos fuera, pero es que eso significa ser un equipo y nosotros somos un equipo totalmente comprometido con la palabra 'equipo'", insistió.

"Me parecen todos 26 futbolistas excepcionales, extraordinarios. Tenemos la suerte de tener dos o tres jugadores con las variantes que se pueden hacer de posiciones casi por puesto y son futbolistas de una garantía todos excepcional", aseguró De la Fuente. "Los mejores que consideramos para ese plan de juego y ese es el único objetivo, de verdad. No sorprender a nadie, simplemente elegir los mejores", concluyó.