Luis de la Fuente: "Hemos hecho una lista muy compensada, 26 futbolistas muy buenos"

"Ayoze está en un momento excelente y Fermín me recuerda a Gavi"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, valoró "una lista" que calificó de "muy compensada" para la Eurocopa 2024 que arranca la próxima semana, confirmando la idea que tenía más o menos clara, al tiempo que elogió a Ayoze Pérez o Fermín López, las dos mayores 'sorpresas'.

"Se lo he dicho con normalidad. Tenemos la fortuna de formar un grupo muy unido. Somos una familia. No es fácil porque son jugadores queridos y que podían haber estado. Lo han entendido bien, nos han deseado lo mejor. Había que dejar a tres fuera, desgraciadamente", afirmó este viernes en la rueda de prensa.

De la Fuente, que agradeció a Palma de Mallorca su recibimiento y a Rafa Nadal por participar en el vídeo de la lista oficial para la EURO, fue preguntado en especial por la ausencia de Pau Cubarsí. "No sé qué va a pasar, la prioridad es la selección absoluta, lo que venga después compete a Santi Denia y el jugador que esté en disposición", añadió sobre los Juegos Olímpicos.

"Tenía ya una idea, corroborada con el estado de la gente, que había llegado muy bien. Marcos es un futbolista que por eso estaba en esta prelista, muy versátil, que nos da mucho juego. Tenemos cubiertas todas las posiciones con jugadores de diferente perfil. Hemos hecho una lista muy compensada y estoy feliz de poder dirigirla", apuntó.

"Cuando nos despedimos esta mañana, mi sentir es que he sido injusto, pero soy muy justo con los que están, como siempre digo. Valorando mucho a Pau, quiero valorar a los que se quedan, el valor y el respeto que se merecen, cuatro futbolistas de un nivel contrastado, superior", insistió sobre el joven del Barça.

Además, el técnico riojano fue preguntado por el jugador del Betis. "Ayoze es un gran futbolista, está porque se lo ha ganado. No tenía la fortuna de haber trabajado con él hasta ahora y descubres cómo son. Puede aportar mucho, talento, clase, gol, diferentes alternativas tácticas. Nos va a dar mucho y además viene con unas ganas, es su momento, él lo sabe, la motivación puede con todo y ahora mismo está en un momento excelente. Contra el Andorra vimos la continuidad del trabajo que ha hecho con su club. Está en un punto de madurez como no ha tenido en su carrera", dijo.

Por otro lado, De la Fuente confesó que el once contra Irlanda del Norte de este sábado será parecido al que debute en la EURO contra Croacia el día 15. "La prioridad es que todos lleguemos en perfectas condiciones al día 15. Tenía la idea, el fútbol no es una ciencia exacta, estaba abierto a un cambio de decisión, que no se ha producido, no ha dado lugar, aunque el rendimiento de los que se han ido ha sido excepcional, pero hay que tomar decisiones", afirmó.

"Seguro que van a jugar 90 minutos algunos jugadores. Veremos cómo se encuentran los que han jugado hace dos días, las sensaciones de los nuevos. Queremos ver algo cercano a lo que queramos plantear dentro de una semana, queremos ver a jugadores que sabemos que van a estar en ese partido. Vamos a hacer un equipo muy fuerte, muy competitivo porque queremos dejar un buen sabor de boca de cara a ese partido tan importante contra Croacia", añadió.

Además, De la Fuente fue preguntado también por la presencia en la convocatoria europea de Fermín. "Fermín es pura energía. No hay que hacer comparaciones, pero hay cosas que me recuerdan a Gavi. Tiene una energía que es contagiosa. No le conocía pero me ha encantado, está en pleno crecimiento pero vamos a ver muchas cosas buenas de este jugador", apuntó.

Por otro lado, el seleccionador de 'La Roja' dio por bien cubiertas la zona defensiva y ofensiva. "Vivian no tiene el poder mediático de otros, pero es un futbolista Top", afirmó, antes de añadir a Oyarzabal, tras su triplete contra Andorra, como delanteros "de confianza". "Tengo la idea, pero queda una semana, hay que ver sensaciones, rendimiento en entrenamientos. Lo más importante es que el equipo nuestro son 26, no once, y muy buenos", terminó.