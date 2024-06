Luis de la Fuente: "Estaba convencido de que no había una selección mejor y sigo pensándolo"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El seleccionador español de fútbol masculino, Luis de la Fuente, ha recordado que "estaba convencido de que no había una selección mejor" que la suya en la Eurocopa y además sigue "pensándolo", tras la victoria (1-0) lograda este jueves por la 'Roja' ante Italia en la segunda jornada dentro del Grupo B.

"Lo dije cuando llegué, que estaba convencido de que no había una selección mejor y sigo pensándolo, siempre que sigamos comportándonos y trabajando como lo estamos haciendo, con ganas de crecer, con la humildad suficiente para seguir trabajando y no bajar los brazos nunca", declaró De la Fuente en rueda de prensa desde Gelsenkirchen.

"Sigo pensando lo mismo que pensaba ayer, que estoy encantado, orgulloso, no solo por el resultado o por ganar a una grandísima selección, la última campeona de Europa, sino por la manera de haber ganado el partido, de todo lo que se ha ofrecido", añadió el ténico de la 'Roja' tras esa victoria frente a la 'Azzurra' en el Veltins-Arena.

Aun así, abogó por ser "siempre consciente de que esto es muy difícil". "En la medida que se va progresando, obviamente los rivales ya te empiezan a conocer y a ser ellos más competitivos también. Es muy difícil caminar en una competición de estas características, con grandísimos equipos, pero sí es verdad que tampoco puedo faltar a mi sentimiento", insistió sobre su confianza en los 26 convocados.

"Creo que ha habido algo más también que físico", valoró sobre qué había diferenciado a España de Italia. "Seguramente el fútbol es físico, y por supuesto condición técnica y táctica, y yo creo que en todos los apartados futbolísticos hemos sido superiores. Pero sobre todo lo digo por poner en valor lo difícil que es enfrentarse a una selección como la italiana, una grandísima selección que hoy se ha visto minimizada por las virtudes, el juego y el acierto de otra gran selección que es la española", destacó De la Fuente ante la prensa.

"Yo creo que es el mejor partido, creo que son 17 los que he dirigido; y totalmente, sí", confesó sobre si había sido el mejor encuentro de la 'Roja' en categoría absoluta con él como entrenador. "También por el marco, la repercusión y el rival. Ya habíamos jugado contra Italia también en la Nations, pero yo creo que ha sido el más completo, sí", repitió al respecto.

"No me canso de reivindicar el producto nacional, el futbolista español y el fútbol español. En mi opinión, somos los mejores, el mejor fútbol del mundo interpretando muchas situaciones de juego. Esto se refrenda cuando se consiguen títulos y resultados muy importantes, pero vamos a intentar que verdaderamente se le dé la importancia que tiene y ese reconocimiento a esta generación, a estos futbolistas tan magníficos y otros que no han podido venir", añadió el técnico riojano.

"Sé de la pasta que está hecho este equipo, lo conozco muy bien. Lo dije el primer día que llegué: conozco muy bien a estos futbolistas, sé quiénes son, me conocen, saben cómo nos comportamos y yo sé cómo se van a comportar", argumentó antes de ser otra vez cauteloso, a pesar de tener ya en el bolsillo la clasificación para los octavos de final.

"Efectivamente todavía no se ha hecho nada, es un resultado muy importante, te abre unas puertas y unas perspectivas maravillosas, pero el fútbol mañana te pega y te vuelve a tirar. Así que desde la prudencia, la humildad, el respeto, pues todo se entiende mucho mejor y no vamos a perder la cabeza ni por los halagos ni lo perdimos cuando se decían otras cosas que no eran tan buenas", apuntó De la Fuente.

"Nos lo vamos ganando y de alguna manera el próximo partido nos permite la posibilidad de refrescar un poco al equipo", aludió a sus posibles rotaciones para el duelo ante Albania en la jornada 3. "No por regalar nada a nadie, sino simplemente dar la oportunidad a otros grandísimos jugadores que hoy han tenido que estar en el banquillo, no han podido participar o han participado poco tiempo, de demostrar que son también tan buenos como los que están jugando. Esa es la verdadera fuerza y potencia de este equipo, y la generosidad de esos jugadores para entender que aquí la prioridad es el grupo, el colectivo", agregó.

"Hoy he reconocido a nuestro equipo, he visto el potencial que tiene con una contundencia de haber sido capaces de minimizar a una gran selección como la italiana, que hoy quizás parecía menos buena porque creo que hemos estado a un nivel fantástico. Entonces no es cuestión de comparaciones, aquellas fueron campeonas, nosotros estamos todavía muy lejos de tener posibilidades de serlo. Estamos haciendo un camino, y en esa idea nos hace ilusión que se hable y se piense que podemos llegar a serlo; pero paso a paso, tranquilidad y esperemos a ver qué pasa", recalcó.

Así, analizó la suplencia de Nacho Fernández en el centro de la zaga. "Cuando comenté que todos estaban bien, en ese momento estaban todos bien. El problema surgió cuando yo llegué a la noche y él me comenta que tenía una molestia que esta mañana se ha comprobado que le impedía jugar. No sé si será titular o no titular el próximo día, lo más importante es que esté recuperado. Eso es lo más importante. Hoy era un día que tenía que descansar, no queríamos correr riesgos", admitió.

Luego alabó el gran partido hecho por Marc Cucurella. "Ellos me conocen también muy bien y saben lo que les voy a pedir, entonces en esa relación no hay dudas, sabe lo que yo quiero de él y él sabe lo que yo le pido. Y eso simplifica mucho la actuación y el comportamiento de un futbolista que es magnífico en todas las facetas del juego, conmigo ha llegado a jugar por delante. Y sé que es un jugador que rinde muy bien y que es muy competitivo, insisto", resaltó De la Fuente.

"Lo único que no conozco es el techo de esta selección porque es que no veo límite ahora mismo", subrayó sobre unos futbolistas que a su juicio "tienen todavía un margen de crecimiento importantísimo, muy grande, y lo mejor de esto es que además no se cansan de mejorar".

"Son muy trabajadores, están cada día atentos en toda exigencia que se les marque creen en lo que les decimos, están confiados en nosotros, nosotros les ayudamos a ser mejores y a ganar. Y eso es lo más importante, así que tengo confianza ciega en que no se van a parar hasta que consigan lo que ellos pretenden, el sueño que ellos quieren y que queremos todos y vamos a intentar disputar esta competición hasta el final", concluyó De la Fuente.