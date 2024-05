Luis Enrique: "Nadie que sepa de fútbol había infravalorado al Dortmund"

"Si hay algo que no se le puede criticar a este equipo, es su fe inquebrantable"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, ha subrayado que "nadie había descartado ni nadie había infravalorado" al Borussia Dortmund en la Champions League, después de que el equipo alemán se haya clasificado para la final a costa del conjunto parisino, tras su victoria de este martes por 0-1 en la vuelta de semifinales.

"Es la competición de las competiciones. Es evidente que nadie había descartado ni nadie había infravalorado al Dortmund, nadie que sepa de fútbol. Y en el caso de los entrenadores, mucho menos. Repito, no creo que hayamos sido inferiores en ninguno de los dos partidos, pero el resultado es el que hay. Repito, les felicito, les deseo lo mejor en la final; y nosotros, a recuperarnos del mazazo", declaró Luis Enrique a Movistar Plus+ desde la zona mixta del Parque de los Príncipes.

"Es un momento triste en el deporte, cuando pierdes y sobre todo cuando pierdes de esta manera. Pero bueno, en primer lugar, felicitar al Borussia Dortmund, han hecho una Champions destacada. Nosotros ya lo conocíamos en la fase de grupos, creo que en los dos partidos han competido muy bien", indicó el entrenador asturiano.

En este contexto, la mala suerte se cebó con el PSG en su intento de remontar. "Nosotros en dos partidos hemos hecho seis palos. En el partido de hoy, 31 disparos a portería y no hemos hecho ni un solo gol, cosa prácticamente imposible de creer, pero así es el fútbol. Hoy hemos hecho un 'expected goals' de tres y ellos de 0,7, y ellos son los que han marcado. Esto es el deporte de alta competición, esto es el fútbol, lo aceptamos e intentaremos levantarnos lo antes posible para preparar la siguiente", se resignó Luis Enrique.

Más tarde, en rueda de prensa, se explayó. "Todos los equipos del mundo tienen que mejorar aspectos ofensivos y defensivos. Poner hoy el detalle en un punto particular, una acción a balón parado... Es evidente que no somos un equipo muy poderoso a balón parado. Tenemos otras virtudes, la capacidad de hacer 30 disparos a portería", insistió.

"Podría coger a jugadores de 1,95 m y defenderíamos los córneres de maravilla, pero no llegaríamos ni al borde del área. Este es mi estilo, mi manera de jugar, mis equipos se caracterizanpor tomar riesgos y yo estoy satisfecho y contento con lo que he visto hoy he visto. Un equipo con un espíritu competitivo hasta el minuto 95 único, con un derroche físico, técnico y táctico envidiable, con una afición única", destacó.

"Increíble esa comunión y ese deseo de unión que tenemos, me parece muy potente y espero que se siga produciendo a lo largo de la próxima temporada. Al final la afición es justa, valora si eres un equipo que trabaja, que defiende los colores, que suda la camiseta, que no da un balón por perdido. Y creo que en eso nosotros hemos estado soberbios", añadió.

"El fútbol hoy no ha sido justo con nosotros, ni en la eliminatoria. Pero hay que aceptarlo. Repito, felicitar al equipo que va a jugar la final. Y a pasar el luto, entre comillas; el luto me refiero a esta sensación de vacío que tenemos ahora y levantarse otra vez para competir el domingo contra el Toulouse", argumentó el antiguo entrenador del FC Barcelona y de la selección española, entre otros.

"Sin quitar méritos al rival, que siempre lo hemos elogiado y el Dortmund ya quedó primero de nuestro grupo, creo que si hay un equipo que ha tenido mala suerte en la eliminatoria es el Paris Saint-Germain, nada más", recalcó Luis Enrique antes de elogiar a sus pupilos.

"SI HAY ALGO QUE NO SE LE PUEDE CRITICAR A ESTE EQUIPO, ES SU FE INQUEBRANTABLE"

"Podemos mejorar, evidentemente, podemos jugar mejor. Pero han hecho lo que yo les he pedido claramente. Luego estás más acertado o menos acertado, como es lógico en el fútbol, pero tengo que decir que me encanta el espíritu del equipo en los dos partidos. Por supuesto que hay áreas de mejora, solo faltaría, pero es que ni ganando los partidos... Siempre hay áreas de mejora", repitió el técnico gijonés.

"El espíritu que yo veo compitiendo es muy bueno. Se puede mejorar, soy el primero que quiere mejorarlo el año que viene, lo quiero mejorar y será una obsesión; y lo conseguiremos o no, ya lo veremos, el futuro no sabes lo que te depara. Pero si hay algo que no se le puede criticar a este equipo, es su fe inquebrantable, lo que hace, la manera que tenemos de jugar y para nosotros ver a nuestro público que no desfallece ni un minuto hasta que no pita el árbitro es un fiel reflejo de lo que transmiten los jugadores y el equipo. Con eso me vale", apostilló.

"Qué triste sería que un entrenador no esté con sus jugadores y se ponga el primero en una derrota o un momento delicado. Yo para eso soy muy bueno. El único responsable de esta derrota y de esta eliminación es el entrenador, que ha tomado las decisiones que ha decidido. Que volvería a tomar las mismas en los dos partidos, pero sería muy triste que alguien pusiera en duda a algunos jugadores", concluyó Luis Enrique.