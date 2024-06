Los 'Leones' se despiden del sueño olímpico al caer ante Gran Bretaña en el Preolímpico de rugby seven

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La selección española masculina de rugby seven no estará en los Juegos de París 2024 después de caer este domingo ante Gran Bretaña (17-12) en las semifinales del Preolímpico, que se ha disputado en Mónaco y que otorgaba un único billete para la cita de este verano, que ha sido finalmente para Sudáfrica.

Tras un arranque de competición perfecto con pleno de victorias en los dos primeros días de partidos, España se quedó sin opciones de luchar por el billete olímpico al perder frente al combinado británico. En el duelo por la tercera posición ante Canadá, los 'Leones' lograron una victoria (14-31) y un bronce que les deja con un acumulado de cinco victorias y una sola derrota en el torneo monegasco.

El capitán de la selección, Pol Pla, aseguró que el equipo "se ha vaciado". "Está claro que hemos cometido errores porque si no el partido no se pierde, pero la actitud ha estado y hemos competido que creo que era lo primordial, que si nos iba mal no se perdiera pronto. Creo que se lo han tenido que currar mucho y salimos frustrados porque no era el resultado que queríamos", indicó.

"Gracias a los miles que nos apoyan, que nos siguen desde la distancia, que se levantan para ver partidos a horas intempestivas. A la familia, que son el mayor fan incondicional. A la gente que ya no está con nosotros, pero que han sido nuestros mejores fans. Y que al final, jugamos para nosotros, pero también para que haya gente que se sienta orgullosa de nosotros y que es un placer salir al campo y saber que hay gente que nos está apoyando, que sales del partido y tienes un mensaje que reconforta, de ánimo o que te motiva. Todo esto es para ellos también y jugamos para ellos", continuó.

El seleccionador español, Paco Hernández, afirmó que el choque fue "muy reñido". "Hemos jugado de tú a tú contra una gran equipo que ha hecho una temporada muy buena. Hemos tenido un par de momentos cruciales en el partido, sobre todo en la primera parte quizás un poco de precipitación, ese saque rápido de golpe de castigo… Simplemente ellos han estado un poquito mejor, ha sido un partido muy igualado y al final se lo han llevado", apuntó.

"Es una pena no haberos podido regalar una buena celebración en Mónaco, pero creo que estamos creando mucha afición al rugby seven, se vio en Madrid, y que no se pierdan nada de las Series Mundiales del año que viene porque vamos a dar mucho de que hablar. Vamos a por más la próxima temporada", finalizó.

Finalmente, Sudáfrica consiguió el único billete olímpico que otorgaba la cita al vencer en la final a los británicos (14-5).