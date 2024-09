'Las Leonas' expresan su "plena confianza" para conseguir la clasificación para el Mundial de 2025

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La selección española femenina de rugby XV, 'Las Leonas', expresaron este miércoles su "plena confianza" en conseguir la plaza para el Mundial de 2025 en Inglaterra en el torneo clasificatorio que van a disputar, del 27 de septiembre al 12 de octubre, en Dubai frente a Madagascar, Paises Bajos y Fiyi.

El conjunto dirigido por Juan González comenzó este martes la concentración, y participó en un acto de despedida en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) antes de poner rumbo a Sudáfrica para continuar la preparación para el torneo clasificatorio para el Mundial en Dubai.

Para el seleccionador nacional España llega "en un buen momento y con plena confianza" en que van a hacer "un gran torneo" y se van a clasificar. Las españolas jugarán el 'WXV', que otorgará dos plazas para el Mundial entre las seis selecciones participantes, encuadradas en dos grupos, y que disputarán tres partidos cada una. A la conclusión de esos duelos, se determinará una clasificación global con los seis conjuntos, de la que los dos primeros lograrán el pase para el torneo en el que 'Las Leonas' no están desde 2017.

Para González, la clasificación además permitiría "generar un impacto en las chicas que lo ven desde fuera" y "empujar a que el rugby femenino español de el siguiente paso", "generando esa identificación con la gente", que a él personalmente le "motiva".

"Nosotras estamos trabajando para conseguir la clasificación para el Mundial y ese es el objetivo. No conseguirlo no sería algo positivo, y no vamos a buscar excusas en que el grupo es joven porque también es experimentado. Cuando decimos que estamos preparadas es una realidad, vamos a ir a por eso y lo vamos a conseguir", declaró.

En su misma línea se mostró Laura Delgado, una de las capitanas del equipo español, que dejó claro que van "con mucha ilusión y muchas ganas de ir a por la clasificación". "Hemos superado muchos retos, hemos construido un equipo desde cero y vamos con mucha ilusión. Estaremos representando esta camiseta en el próximo mundial", apuntó.

Por su parte, la también capitana Alba Vinuesa recalcó que van con un equipo que es prácticamente el mismo que en las últimas concentraciones, pero con "una gran mejora", como así demostraron en la primera parte del anterior partido ante Gales, cuando cayeron por 52-20, aunque la primera parte se fueron ganando 14-15.

Otra de las capitanas, la veterana Lourdes Alameda, señaló que cuando empezó en la selección, llegó a un grupo "muy experimentado y muy hecho", pero que hoy en día es más joven, aunque con jugadoras con "mucha más experiencia" por empezar antes a practicar el rugby, algo que "se nota en los entrenamientos" porque "hay jugadoras con mucha rapidez y visión de juego".

"Antes nos faltaba más experiencia internacional, pero en este ciclo se ha mejorado eso y se han ganado competiciones al nivel que necesitamos. Yo encuentro un grupo en el que creo que todas sumamos y nos ayudamos", explicó, al tiempo que matizó que "la función de cada una en el grupo y el objetivo están más claros", lo que "facilita las cosas".

Alameda afronta su cuarto ciclo de clasificación para el Mundial, pero destaca que "no es solo el campeonato", "sino el camino hasta llegar ahí". "Una vez estás ahí ya estás, luego es vivirlo y disfrutarlo, pero lo importante es todo lo que vivimos juntas hasta que se consigue, las personas que vienen y llegan", remarcó la jugadora, que confesó que le haría "mucha ilusión" enfrentarse a Nueva Zelanda en el Mundial y tener a las neozelandesas delante "haciendo la 'haka'".

Cristina Blanco habló sobre las rivales y dijo que contra Países Bajos ya jugaron en el último Europeo y que han hecho "un equipo completamente nuevo que ha mejorado en los últimos años". "Tienen una delantera muy fuerte, pero también la nuestra, y estamos trabajando en los puntos que tenemos que mejorar", añadió.

Sobre Fiyi matizó que ya jugaron contra ellas el año pasado y "es un equipo muy físico" con jugadoras "grandes y fuertes", mientras que Madagascar, un rival ante el que nunca se han enfrentado, pero que ya han empezado a hacer 'scouting'. "Son un equipo muy físico que intenta imponer el juego adelante y tenemos que contrarrestarlo", resaltó.

ESPAÑA, ¿SEDE DE LOS MUNDIALES DE 2035 Y 2037?

El vicepresidente del área de comunicación, marketing y patrocinio de la Real Federación Española de Rugby (RFER), Eugenio Martínez Braco, les mostró a las jugadoras su apoyo y su deseo de clasificarse para el Mundial, después de "la espinita" que les dejó la última edición en la que estuvieron en 2017, cuando cayeron ante Irlanda.

"Estamos convencidos de que tenéis el nivel, contáis con nuestro apoyo y confianza y tenemos mucha ilusión de que representéis a España entre las mejores selecciones del mundo", aseveró, al tiempo que indicó que siguen "trabajando para construir los procesos para que lleguen los resultados" en el futuro.

El dirigente anunció además la intención de la RFER de intentar albergar el Mundial de Rugby VII femenino de 2037, al igual que el masculino de 2035.

Por último, el subdirector general de Alta Competición del CSD, Aitor Canibe, recordó que tienen que "trabajar más y mejor para las federaciones y para las jugadoras", y transmitió el mensaje del presidente del Consejo, José Manuel Rodríguez Uribes, de agradecimiento porque van a "representar" a España, y son "unas privilegiadas", y de "enhorabuena" porque van a "tener una experiencia internacional".

"Vais a tener la oportunidad de conseguir el objetivo de la clasificación y esa es la suerte, tanto de la RFER, como de los técnicos y de las jugadoras, que sois las heroínas del proyecto. Es un honor y un privilegio compartir estos momentos con vosotras porque estamos aquí para que os vaya lo mejor posible", les dijo.