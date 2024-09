Laura Gil se retira de la selección tras 17 años "haciendo el trabajo sucio"

La pívot ganó el récord de 17 medallas entre todas las categorías

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La pívot internacional Laura Gil anunció este viernes su retirada de la selección española tras más de una década "sin fallar a un gran torneo", "haciendo el trabajo sucio" como pilar en defensa y "jugadora de equipo", con ocho medallas en la absoluta y 163 partidos.

"Ha llegado el momento de acabar mi etapa defendiendo la camiseta de la selección. Ha sido un placer jugar con las mejoras jugadoras y competir de la forma que lo hemos hecho, desde que empecé con 15 años hasta ahora. Me gustaría decir que he disfrutado de cada momento vistiendo esta camiseta pero no siempre ha sido un camino fácil", escribió en sus redes sociales.

La Federación Española de Baloncesto (FEB) agradeció el compromiso de la murciana, "una de las grandes referencias de la selección en la pintura a lo largo de la última década". Desde su debut como internacional absoluta en la gira del verano 2013, Gil ha estado presente en cada gran competición internacional disputada por España hasta la fecha.

Un total de once torneos entre Juegos Olímpicos, Copas del Mundo y Eurobaskets que se traducen en un total de ocho medallas: tres oros (los conquistados en los Eurobasket 2013, 2017 y 2019), tres platas (la olímpica de Río 2026, la mundial de 2014 y la del Campeonato de Europa disputado en 2023) y dos bronces (el de la Copa del Mundo de Tenerife 2018 y el del Europeo 2015).

Gil mencionó además sus dos graves lesiones, y "alguna cosilla más". "Orgullosa de lo conseguido siendo yo misma, esa jugadora que 'sólo' defiende, esa jugadora que no era una buena opción ofensiva, esa jugadora de equipo. Se marcha Laura Gil, esa jugadora que ha mostrado que, siendo una jugadora de equipo, que haciendo el trabajo 'sucio', que haciendo los intangibles o que la defensa o un pase más, sí que puede ganar partidos y torneos", añadió.

A sus ocho medallas con la absoluta, la jugadora murciana suma otras nueve conseguidas en categorías de formación, 17 podios que suponen un récord en el baloncesto español.

"Hoy nos toca decir adiós a otra de las jugadoras esenciales en los últimos años de nuestra selección femenina. Se marcha Laura Gil, y es momento de detenerse a agradecer la trayectoria y el esfuerzo de una de nuestras pívots más destacadas", apuntó la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar.

"Con Gil se despide de la camiseta nacional una forma de compromiso que a mí me resulta emocionante, y que ha sido imprescindible para nuestros éxitos: con ella abandonan la pista 8 medallas absolutas, pero otras 9 de Formación. 17 podios que explican, mejor que cualquier palabra, quién ha sido Laura Gil para este equipo y cómo de implicada ha estado con España. Ella deja la selección, pero seguirá siendo uno de los principales activos de nuestra Liga Femenina Endesa, y un miembro de La Familia para quien siempre tendremos un lugar de privilegio reservado", añadió.