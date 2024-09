Lamine Yamal, sobre ganar un futuro Balón de Oro: "A ver si en algún momento tengo posibilidades"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El futbolista español Lamine Yamal, delantero del FC Barcelona, ha negado que vaya a ganar el Balón de Oro de este año, pero ha abogado por "ver si en algún momento" tiene "posibilidades" reales de llevarse ese premio que ahora otorga la UEFA junto al Groupe Amaury, propietario de los medios de comunicación 'France Football' y 'L'Équipe'.

"Está bien para calentar, a ver si en algún momento tengo posibilidades", dijo Yamal este jueves durante el programa televisivo 'El Hormiguero'. Entrevistado por el popular Pablo Motos, el atacante culé describió su última temporada, habiendo irrumpido en la élite hasta conquistar la EURO este verano con la selección española.

"Cuando eres pequeño en clubes como el Barça, ya te empiezan a enseñar cómo puede ser tu vida, trabajando con psicólogos y todo. Yo creo que me han preparado para eso y... pues nada, con muchas ganas de que llegue el futuro", comentó Yamal al respecto de su auge.

"Desde la Eurocopa todo el mundo es más feliz, veo a la gente más sonriente y nada, muy contento, la verdad que es un sueño", añadió el jugador blaugrana antes de relatar cómo supo su nominación al Balón de Oro. "En la concentración de la selección, estábamos en el ascensor y me acuerdo que estaba con Nico al lado", aludió a Nico Williams.

"Primero salió que Nico estaba nominado y ya luego todos mis amigos me pasaron que yo también estaba ahí con ellos, con los de la selección, que nos felicitaron a todos", prosiguió con su anécdota. No obstante, la vida de Yamal tiene un freno sencillo a tantas ínfulas. "Sobre todo ir a casa de mi madre, que me diga: 'Ponte las chanclas, cierra la puerta, apaga la luz, haz la cama, etc.", confesó.

De hecho, durante la Eurocopa en tierras alemanas tuvo que hacer los deberes de la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) después de cada partido. "Era mucha euforia... y luego, tristeza. Porque normalmente por la noche se quedaban todos jugando a la PlayStation", rememoró.

"Yo jugaba con Pedri y Dani Olmo a la Play, y Nico también estaba por ahí, y me tenía que ir antes yo", lamentó. Eso sí, finalmente logró el título de la E.S.O. "Aprobé", respondió entre risas. Pero más adelante, el tono de la entrevista cambió cuando Motos le recordó los insultos racistas sufridos por él y Williams durante la EURO.

"No merece la pena decir nada. Ya hablamos y Nico dijo que lo mejor era no responder. Sabemos nuestra educación, nuestros valores y... nada que decir", señaló tajante. A continuación, le preguntaron de broma si Leo Messi le había dado poderes en su viral sesión de fotografías. "Si me ha traspasado un poco, pues... Pero aún me falta mucho por dar", concluyó Yamal en su entrevista para el programa de Atresmedia.