Khalifa Diop: "La afición está muy ilusionada por la llegada de Pablo Laso"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El pívot del Baskonia Khalifa Diop ha asegurado que la afición vitoriana está "muy ilusionada" esta temporada, sobre todo "por la llegada de Pablo Laso", además de fijar como objetivos "conseguir el pase a la Copa del Rey" y "clasificarse para la 'Final Four' de la Euroliga".

"Tengo muchas ganas de empezar y de darle a la afición la alegría que se merece. Este año están muy ilusionados, sobre todo con la llegada de Pablo. Así que vamos a ver qué tal va la temporada", señaló a los medios de comunicación durante la presentación de la Liga Endesa 2024-25.

En este sentido, el jugador senegalés alabó la trayectoria del técnico vasco. "Mejor entrenador que él, no hay, ya no pedimos más. Es un entrenador increíble y nos está ayudando mucho. Te exige mucho y siempre está por encima diciéndote las cosas. Siempre intenta ayudarte a sacar lo máximo que puedes", subrayó.

Sobre los objetivos del equipo, recalcó que tratarán de dar "siempre lo máximo". "Debemos intentar que la afición esté contenta en todos los partidos, conseguir la Copa del Rey y clasificarnos para la 'Final Four' de la Euroliga", dijo, antes de hablar de las 4.000 personas que se congregaron en el Buesa Arena en el primer entrenamiento abierto al público. "Fue increíble, la verdad es que no me esperaba tanto. La afición siempre está apoyándote, da igual cómo vaya el partido, y eso es algo muy positivo", afirmó.

En otro orden de cosas, Diop explicó cómo se encuentra tras la lesión sufrida el pasado curso. "Estoy bien, son muchos meses sin jugar y ya voy cogiendo el ritmo poco a poco. Estoy muy contento de haber vuelto con el equipo. Quiero dejar que las cosas lleguen solas, no pensar mucho, hacer lo que me pida el entrenador. Las cosas llegan solas", manifestó.

Respecto a los refuerzos, reconoció que están teniendo "bastantes conexiones desde la última semana". "De aquí a que empiece la temporada tenemos tiempo para conseguirlo", indicó, antes de hablar del pívot azerí Donta Hall. "Ya tiene mucha experiencia en Euroliga. Eso nos viene bien también, aprender un poco de él, que es un muy buen jugador", explicó.

Por último, se mostró feliz de jugar junto a Markus Howard y Chima Moneke. "Es una ilusión jugar con ellos. Son muy buenos compañeros fuera y dentro de la cancha y me alegro de tenerlos en mi equipo. Markus es increíble, en los entrenamientos es más increíble aún, así que este año esperemos que demuestre lo máximo que pueda", concluyó.