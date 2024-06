Juan Carlos Navarro: "El futuro de Grima todavía no lo puedo responder pero sin duda habrá cambios"

"No me han gustado algunas actitudes de los jugadores"

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El 'general manager' del baloncesto del FC Barcelona, Juan Carlos Navarro, aseguró tras quedar fuera de la final del Playoff de la Liga Endesa, al perder también el tercer duelo de la semifinal --primero en el Palau Blaugrana-- contra el Real Madrid, y aseguró que tras no ganar ningún título y no cumplir los objetivos habrá "cambios" para el año que viene, sin detallar todavía si seguirá o no Roger Grimau en el banquillo y dejando ver que habrá jugadores que harán las maletas.

"Se tiene que pensar y reflexionar y hablar con Roger, también. No todo ha sido cosa del entrenador, algunos jugadores no han estado a la altura. Nadie ha estado a la altura y nos metemos dentro del saco, también. Hemos cometido errores, de todo se tiene que aprender y estamos con ganas del año que viene y empezar. Pero el futuro de Roger todavía no lo puedo responder pero sin duda habrá cambios", aseguró a los medios.

Navarro lamentó no haber alcanzado los objetivos marcados. "Ha sido una temporada en la que no hemos logrado los objetivos. Era una temporada de transición con muchos cambios pero aún así no hemos aprovechado, por ejemplo, el quinto partido aquí contra Olympiacos o ahora perder 3-0 una semifinal. Estamos un poco decepcionados por lo que ha pasado. Os emplazamos a que en unos días hagamos una reflexión, como ha dicho Roger, todos juntos y en unos días o semanas haremos otra rueda con Cubells (directivo encargado del baloncesto) y conmigo para que veáis las decisiones. Hay que hacer cambios porque creo que no hemos llegado a los objetivos que queríamos todos", destacó.

Además, aseguró que la actitud de algunos jugadores no fue la correcta. "No me han gustado algunas actitudes de los jugadores. Nikola llevaba un tiempo sin estar bien en la pista. Tenemos ganas de empezar otra vez, de hablar con jugadores y 'staff' para hacerlo mejor el año que viene. Vamos a hacer retoques, seguro, para competir más aunque no será una revolución. En Europa hicimos una temporada correcta, se nos va el quinto partido en 3 minutos. Y contra el Madrid en 'semis', que sabemos qué equipos tienen", argumentó.

"Todo era una apuesta, un cambio radical, y no ha salido bien. Presupuesto más bajo, entrenador nuevo, y no ha salido bien. Ahora hay que pensar en el futuro", detalló Navarro, quien pidió "perdón" a la afición. "La afición ha estado de '10'. La gente ha vibrado, hoy no se le puede reprochar nada al equipo, el Madrid también. Otra cosa serían los árbitros, estamos siempre súper condicionados, como en la final de Copa. Felicitar al Real Madrid, pero una cosa no quita la otra. Hay que jugar súper mejor que ellos para ganarles, ellos saben ganar estos partidos y han estado adaptados", resumió.