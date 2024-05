Jorge Martín firma una pole de récord en Le Mans ante Bagnaia

Maverick Viñales saldrá tercero y Marc Márquez partirá decimotercero tras no superar la Q1

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El piloto español Jorge Martín (Ducati) ha conseguido este sábado la pole para las carreras de MotoGP del Gran Premio de Francia, quinta cita del Mundial de motociclismo, y encabezará una primera fila de parrilla en la que le acompañarán el vigente campeón, el italiano Francesco Bagnaia (Ducati) y el español Maverick Viñales (Aprilia), mientras que Marc Márquez (Ducati) no logró superar la Q1 y comenzará decimotercero.

Así, el madrileño, líder del campeonato (92) con 17 puntos de ventaja sobre 'Pecco', firmó su segunda pole del curso después de una sesión en la que sufrió una caída, igual que su principal rival por el título, que tuvo que sacar incluso el extintor para apagar un conato de fuego y salvar el motor de su 'Desmosedici'

"Me imaginaba que para hacer la pole había que hacer 1:29. Me he encontrado bien, sabía que la segunda vuelta era la buena. A ver si esta tarde conseguimos hacer una buena salida, 'Pecco' y yo tenemos ritmo para hacer una carrera rápida", explicó Martín a DAZN tras la sesión de calificación.

La primera línea de salida la completará Maverick Viñales. Mientras, Aleix Espargaró (Aprilia), que también acabó en la grava, partirá sexto, mientras que Pedro Acosta (KTM) lo hará séptimo.

Tras marcar un 1:30.141 en su primera vuelta que le puso al frente de la tabla de tiempos, Martín mejoró su apuesta para convertirse en el primer hombre del fin de semana en bajar del 1:30 (1:29.919), con récord de la pista. Mientras, Bagnaia se quedaba a menos de dos décimas.

El de San Sebastián de los Reyes se fue al suelo en la curva 4 a falta de algo más de dos minutos para el final de la sesión, y solo unos segundos después, en la 9, era 'Pecco' el que acababa en la grava y se quedaba sin opciones de batir el crono del español. La Q2 se despidió con más caídas protagonizadas por Aleix Espargaró (Aprilia) y por el australiano Jack Miller (KTM).

Entre los que se quedaron en la Q1, Marc Márquez (Ducati) arrancará decimotercero en Le Mans, después de ser desplazado de posiciones de acceso a la Q2 en el último momento por el portugués Miguel Oliveira (Aprilia), el que consiguió colarse junto al italiano Enea Bastianini (Ducati).

Además, Raúl Fernández (Aprilia) empezará decimocuarto, Alex Rins (Yamaha) lo hará decimosexto, justo por delante de Alex Márquez (Ducati) y de Joan Mir (Repsol Honda), decimoséptimo y decimoctavo respectivamente. Augusto Fernández (KTM) saldrá vigésimo.