Jordan Díaz: "Me llegó este Europeo como anillo al dedo y he tenido que aprovecharlo"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El atleta español Jordan Díaz, flamante medalla de oro continental en triple salto, ha afirmado que le había ido "como anillo al dedo" afrontar el Campeonato de Europa de atletismo, que se está disputando en Roma (Italia), y que por ello había "tenido que aprovecharlo" durante la final masculina.

"Me llegó esto aquí como anillo al dedo y he tenido que aprovecharlo en todos los momentos. Y la verdad estoy muy contento, no sé ni qué más decir, es que estoy... estoy emocionado", declaró Díaz este martes a los medios de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

"Estoy contento por todo a la vez", aludió tanto al oro como al nuevo récord de España. "La verdad es que ha sido una competición de ensueño, el debut soñado para cualquier atleta. Y bueno, no soy consciente de lo que he hecho, no he visto nada, pero sé que ha sido algo increíble", comentó desde el Estadio Olímpico de Roma.

En este sentido, dio las gracias "a todos por el apoyo" brindado "tanto en las redes como los que han estado en las gradas". "A mi familia, que deben estar como locos, y a mi equipo, que es mi familia aquí en España. Así que, ¡a disfrutar!", añadió el atleta de origen cubano.

"Es complicado atacar 18,04 m, es una marca seria. Pero se ha luchado, se ha logrado y toca un objetivo importante que París, que va a ser una guerra campal, bastante chunga. Yo ahora mismo necesito sentarme, que tengo las piernas hechas un bumbo", concluyó Díaz.