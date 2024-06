Joan Mir: "Tenía buenas sensaciones, ha sido una lástima caerme"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Repsol Honda) lamentó la caída este domingo en el Gran Premio de Italia cuando, "al principio de la carrera tenía buenas sensaciones", pensando ya en el test de este lunes para "probar algunas piezas".

"Sinceramente, al principio de la carrera tenía buenas sensaciones en la moto y creo que todo iba en la dirección de progresar, así que ha sido una lástima caerme en la séptima vuelta", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Podía forzar el tren delantero y he estado luchando con Pol Espargaró. He podido ver que el grupo de delante empezaba a separarse y hemos mantenido una pequeña batalla. Al entrar en la curva 1, frenando detrás de él, he perdido la adherencia en la parte delantera de la moto y me he caído", añadió.

Mir, que venía destacando la mejora de su moto en este fin de semana en Mugello, confió en seguir dando pasos adelante. "Es una lástima, pero nos levantamos y estamos preparados para el test de mañana, para probar algunas piezas", terminó.