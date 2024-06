Joan Mir: "Soy un piloto que siempre va a por más, y a veces esto significa que nos caemos"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Repsol Honda) lamentó su caída este domingo en el Gran Premio de Países Bajos, fruto de querer ir "a por más", después de unas vueltas "contento" con su velocidad, pero sin poder terminar la cita en Assen.

"Durante la salida, he hecho algunos progresos y me he situado en el grupo que luchaba por los diez primeros puestos. Estaba contento con mi velocidad y con separarme de los pilotos de detrás, y mis sensaciones mejoraban con cada vuelta", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Me he esforzado en el sector 1 para recuperar el tiempo que perdía en otras partes de la pista y en la curva tres me he inclinado demasiado y he perdido la adherencia de la parte delantera. Soy un piloto que siempre va a por más, y a veces esto significa que nos caemos. Podemos ver las áreas en las que tenemos que trabajar durante el descanso", añadió.