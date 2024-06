Joan Mir: "El nuevo paquete aerodinámico funciona mejor"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Repsol Honda) celebró que "el nuevo paquete aerodinámico" funciona mejor y firmar una buena sesión de clasificación en el Gran Premio de Italia, aunque el Sprint no lo pudo terminar por unas vibraciones.

"Si nos fijamos en los puntos positivos de hoy, podemos ver que este nuevo paquete aerodinámico funciona mejor. Es un pequeño paso adelante, que se agradece. Hemos hecho una clasificación bastante decente, igualando nuestra mejor clasificación de Catar y no muy lejos de la primera posición", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo después de ser decimoséptimo.

Mir no pudo completar el sábado con buenas sensaciones ya que no acabó la carrera Sprint. "Queríamos ponerlo todo junto en el Sprint, pero hemos tenido algunas vibraciones que me han impedido pilotar cómodo, ya que cada vez eran peores y he tenido que retirarme de la carrera. Estamos comprobando exactamente la causa para poder mostrar todo nuestro potencial mañana", afirmó.