Joan Mir: "Nuestra carrera ha terminado incluso antes de empezar"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El piloto español Joan Mir (Repsol Honda) ha asegurado que su carrera al esprint de este sábado en el Gran Premio de Francia ha terminado "incluso antes de empezar" por un problema en el tren trasero, y cree que de no ser por eso podría haber finalizado cerca "del 'Top 10'".

"Desde el principio he visto que había algo que no iba bien en el tren trasero y perdíamos mucho agarre. Necesitamos comprobar todo para entender el problema y mejorar de cara a mañana. Es una pena, porque ha significado que nuestra carrera terminara incluso antes de empezar y que me cayera debido a ello", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el balear cree que el domingo deberán luchar por estar cerca de los diez primeros. "También es una lástima porque creo que podríamos haber estado luchando con Zarco y estar cerca suyo, incluso del Top-10. Ese es el objetivo para mañana y confío en que podamos encontrar una solución", subrayó.

Por su parte, su compañero de equipo, el italiano Luca Marini, decimoctavo este sábado, explicó que "siempre se pueden sacar cosas positivas de cada vuelta". "Tenemos más datos y hemos aprendido algunas cosas que mejorar para el domingo. Está claro lo que nos falta en el conjunto que tenemos actualmente, así que seguiremos trabajando hasta que llegue alguna pieza que nos permita cambiarlo", apuntó.

"Para mañana, intentaremos hacer otro pequeño cambio en la moto para mejorar las sensaciones con el tren delantero. Tengo confianza en que Honda traiga pronto lo que necesitamos", concluyó.