Joan Mir: "Nos quedamos con la sensación positiva de la tarde"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Repsol Honda) reconoció un día complicado este viernes en el Gran Premio de Países Bajos, donde estuvo lejos de pasar a la Q2, a pesar de que por la tarde mejoró y se llevó unas mejores sensaciones de cara al fin de semana.

"Por la mañana ha sido difícil. A veces te encuentras bien con la moto y, otras veces, tienes que pelear un poco más. Hoy ha sido uno de estos días", afirmó en declaraciones facilitadas por su equipo, después de ser 22º en los libres.

Mir se quedó con el segundo que recuperó en la segunda tanda y confió en que la mejora siga el sábado. "Por la tarde el equipo ha hecho un buen trabajo porque me he sentido mejor, hasta la caída que he tenido en la curva 8", comentó.

"Esta caída me ha lastrado ya que he tenido que salir a falta de cinco vueltas para el final con una moto con la que no me he sentido cómodo. Nos quedamos con la sensación positiva de la tarde para mañana. Esperamos seguir mejorando en la buena dirección", terminó.