Joan Mir: "Ha sido la primera vez que he podido pilotar y disfrutar de la moto"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Repsol Honda) ha reconocido que la carrera de este domingo en el Gran Premio de la Emilia-Romagna, en la que ha terminado undécimo, ha sido "la primera" en la que ha podido "pilotar y disfrutar de la moto".

"Ha sido una carrera muy buena; la primera vez que he podido pilotar y disfrutar de la moto. He hecho una buena salida, pero Raúl -Fernández- ha sido muy optimista en las primeras curvas, así que me he ido largo y he caído al último puesto", señaló el balear en declaraciones facilitadas por su equipo.

Tras ello, explicó que agachó "la cabeza" y empezó "a adelantar, sobre todo en la segunda mitad de la prueba". "No solo por los adelantamientos, sino también por los tiempos, que han sido los mismos que los de los diez primeros. El undécimo puesto es un buen resultado para el lugar del que venimos y es muy bueno ver las mejoras que se han producido a lo largo del fin de semana. También tengo que dar las gracias a mi equipo por su esfuerzo este fin de semana -el primero en Misano-, han hecho un buen trabajo para mejorar las sensaciones durante la noche. Es alentador y nos da ánimos a todos de cara a Asia", apuntó.

Por su parte, su compañero de garaje, el italiano Luca Marini, se mostró "muy contento con este fin de semana", que ha despedido con un duodécimo puesto. "Lo he disfrutado al máximo y puedo sacar muchas conclusiones positivas. Hemos encontrado un buen paquete con las mejoras que han hecho los ingenieros japoneses; todos se han esforzado mucho y ahora empezamos a verlo en los resultados", manifestó.

"Las tres primeras vueltas siguen siendo bastante complicadas con el neumático trasero, tenemos que trabajar en ello porque, incluso saliendo decimoquintos, nos falta algo en esos giros iniciales y eso nos impide luchar con los demás. La nueva aerodinámica ha ayudado mucho, pero también hemos mejorado muchas otras pequeñas áreas en las últimas salidas. Podemos ir a Indonesia con optimismo para seguir así. Gracias a todos los miembros del equipo, que han trabajado duro y han estado concentrados todo el año", finalizó.