Joan Mir: "Ha sido un día positivo en el que hemos encontrado algo diferente"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Repsol Honda) ha asegurado que ha vivido "un día muy positivo" este sábado en el Gran Premio de la Emilia-Romagna, ya que han encontrado "algo diferente" en la moto, aunque se mostró algo decepcionado por las prestaciones en la carrera al esprint, lastrada por una "vibración muy alta" en la máquina.

"En general ha sido un día positivo en el que hemos encontrado algo diferente. Por la mañana y en la Q1 hemos dado un buen paso adelante, no solo con la vuelta rápida, sino también con el ritmo general. En mi segunda salida de la Q1 creo que podíamos haber conseguido un poco más y esperaba más después de ver lo fuertes que éramos. Aún así, estoy satisfecho por las sensaciones que he tenido", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Sin embargo, el balear no se mostró demasiado satisfecho con la carrera al esprint, en la que fue vigésimo primero tras ser decimosexto en la lucha por la pole. "La vibración que teníamos era muy alta y se me ha impuesto la sanción por salirme en la curva 11. Tenemos que comprobarlo todo muy bien para que esto no vuelva a ocurrir. He terminado la esprint para obtener más datos sobre esta situación", apuntó.

Por su parte, su compañero de equipo, el italiano Luca Marini, afirmó que quedar decimoquinto en la sesión clasificatoria es "un buen paso". "Ha sido un sábado positivo en general. En la esprint, he tenido un susto en la curva ocho y me he abierto mucho. He perdido un segundo y luego me han adelantado los demás. Tenemos que analizar la primera vuelta de la carrera porque creo que podemos encontrar algo más, sobre todo aprovechando al máximo el neumático trasero", indicó.

"El nuevo paquete ha mejorado nuestra entrada en curva y nuestros giros, lo cual es positivo. Tenemos que centrarnos en esto y no en las pequeñas cosas que pueden suceder durante una carrera. Estoy satisfecho con el trabajo que están haciendo los japoneses", finalizó.