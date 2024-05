Joan Mir: "Este fin de semana ha sido complicado"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El piloto español Joan Mir (Repsol Honda), que ha terminado decimoquinto en la carrera de MotoGP de este domingo en el Gran Premio de Catalunya, ha reconocido que ha vivido "un fin de semana complicado", y espera que las cosas que han probado en el Circuit de Barcelona-Catalunya les sirvan para ser "más fuertes" en el futuro.

"Se acaba un fin de semana complicado, pero sabíamos que sería así para nosotros en este circuito. Durante el Gran Premio hemos probado algunas cosas que nos ayudarán mucho en el futuro, pero este fin de semana ha sido complicado", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el balear es optimista de cara al futuro. "Confío en que seremos más fuertes en las próximas carreras y podremos volver a lo que hacíamos en la primera. Sigamos trabajando y centrándonos en el largo plazo, un paso está por llegar", apuntó.

Por su parte, su compañero de equipo, el italiano Luca Marini, se mostró contento por su decimoséptima posición en Montmeló. "Hoy ha sido mi mejor carrera como piloto Honda, me sentía muy fuerte en la salida. He estado mucho tiempo detrás de Nakagami en el rebufo y eso ha hecho subir la temperatura de la parte delantera. Me sentía con más ritmo, pero no podía adelantarle y, sinceramente, él estaba pilotando bien", indicó.

"La falta de agarre que tenemos aquí siempre es difícil para todos los pilotos, así que no podemos perder la concentración y ser inteligentes sobre dónde trabajar. Creo que lo estamos consiguiendo, ya que la moto está mejorando y yo me encuentro mejor. Hay más por venir", concluyó.