Jesús Navas jugará hasta el 31 de diciembre con el Sevilla y se retirará

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El capitán del Sevilla FC Barcelona ha aceptado renovar su contrato con el club hasta el 31 de diciembre de 2024, momento en el que se retirará para ostentar un cargo "vitalicio" en la entidad nervionense, poniendo fin a la polémica suscitada por su carta abierta a los aficionados, en la que aseguraba que no le habían ofrecido la renovación.

Según indica el club, el presidente, José María del Nido Carrasco, y el jugador acordaron esta mañana "la renovación de la leyenda sevillista hasta el 31 de diciembre de 2024, fecha en la que el canterano dejará los terrenos de juego para pasar a trabajar en la entidad en el puesto que desee con carácter vitalicio".

El acuerdo llega después de que el de Los Palacios afirmase que no había recibido "ninguna llamada" para su renovación. Este mismo sábado, Del Nido Carrasco ofreció al futbolista "un contrato vitalicio" para jugar en el equipo nervionense "hasta que él quiera", y afirmó que si se sentaba "un minuto" con él podrían "reconducir esta situación".

"Ni un segundo he dudado en contestar afirmativamente a la propuesta realizada por el presidente de mi Sevilla FC. Sí, me quiero retirar en Nervion. Quiero seguir jugando para mi Sevilla. Acepto de buen grado continuar ligado a la entidad que me tiene enamorado", expresó Navas tras el acuerdo.

Además, afirmó que su deseo es "continuar jugando hasta diciembre en una transición para ayudar al equipo". "Será en esa fecha cuando decida colgar las botas con la camiseta con la que siempre soñé hacerlo, vestido de sevillista. Una cosa más, estos próximos meses, mis últimos como futbolista profesional, no los cobraré. El sueldo que se acuerde con el presidente será donado a una Fundación. Es mi decisión y así se lo he comunicado al club. Quiero que la afición sepa todos los detalles y que nos guíe la transparencia", manifestó.