Jesús Navas: "No ha habido ninguna llamada proponiendo mi continuidad"

El capitán del Sevilla da detalles de su triste adiós

"Siempre me ha llegado que podía estar aquí hasta que quisiera, pero nadie me ha despejado las dudas"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El capitán del Sevilla Jesús Navas se dirigió este viernes a su afición para dar su versión del adiós al club de su vida, que se hizo oficial el jueves, para lamentar que desde la directiva de Nervión no se ha propuesto su continuidad ni renovación de contrato.

"He leído que dicen que la decisión la tenía tomada desde hace tiempo, pero, con todo respeto, no ha sido así. Mi marcha del Sevilla FC trataba de explicarla cuando algunos de mis compañeros me preguntaban y les decía que para mí era una locura lo que estoy viviendo. Sólo porque entiendo que no puedo ver así a mi Sevilla", escribe el propio jugador en una publicación en la red social 'X'.

Además, Navas señaló a los problemas de lejos con la pasada dura campaña. "Ya pasé por esta situación el año pasado cuando tenía contrato y, a pesar del año duro, peleé por seguir adelante y estuve ante la misma situación que la de este curso. Pero no estaba decidido, porque sólo mis más íntimos, saben lo difícil que era para mí pensar en una salida", apunta.

"Porque es mi Sevilla, y porque no ha habido ninguna llamada, ninguna, de quienes debían proponer mi continuidad. Pero todavía es más doloroso afrontar que después de comunicarlo no hubo un 'espera vamos a verlo'. Siempre me ha llegado que podía estar aquí hasta que quisiera, pero nadie me ha despejado las dudas de que al terminar la temporada se produjera esa llamada que confirmara mi continuidad", añade el jugador con más partidos y más títulos del club.

Navas confió en "estar pronto de vuelta para" ayudar al Sevilla y terminó con otro "tema doloroso". "Han dicho que abandono por una oferta mejor, pero si hubiera sido por eso, no hubiera estado en el equipo de mi alma prácticamente toda mi carrera", afirma.

Además, el internacional español se mostró al servicio de Luis de la Fuente para la Eurocopa de este verano. "Tampoco tengo equipo porque me quiero centrar en cuerpo y alma en mi país, a quien espero ayudar en el futuro, tal y como he hecho con honor con mi Sevilla", termina la carta de un Navas que tiene aún dos partidos de Liga, el último en una semana contra el FC Barcelona en el Sánchez-Pizjuán.