Javier Tebas: "Acabaremos con la 'piratería', alguno acabará entre rejas"

"Google, Amazon, X, son coladrones y ladrones de nuestra propiedad intelectual, que son nuestros partidos de fútbol o nuestro contenido deportivo, si es motos, Fórmula 1 o del cine. Y hay que ser conscientes de eso. Y no voy a parar de repetirlo. Acabaremos con este fenómeno. Alguno va a acabar entre rejas, no tengo la menor duda", aseguró el dirigente en el congreso South Summit, que se está celebrando en Madrid.

Tebas reiteró que en la industria del deporte "roban muchos", con "unas 46.000 IPs retransmitiendo contenido ilegal de LaLiga y de otros deportes". "Esas IPs están alojadas en servidores, la gran mayoría, de grandes compañías. Amazon, a veces hasta Telefónica. Hay gente que coge un espacio y de ahí se dedica a transmitir. Pero esas compañías reciben nuestros requerimientos para que lo retiren, algunas lo hacen más rápido y otras no. Pero ahí hay gente que se está beneficiando con nombres y apellidos", denunció.

"La gente ve el link para verlo 'pirata' en Telegram o Facebook, y por 5 euros al mes ve todas las competiciones. Se descargan aplicaciones en Google, Apple, que participan en el robo porque ponen el mecanismo para que pueda el usuario acceder y robar la señal. Y, a través de publicidad, recaudan también dinero. Desde que nosotros denunciamos hasta que retiran las app pasan días e incluso semanas. En ese periodo, el usuario que roba se ha bajado la aplicación. Y ya cuando está retirada la Play Store, ya la tiene en su 'smartphone', sigue funcionando y sigue robando", relató.

LaLiga denunció en agosto de 2023 unas 138 aplicaciones, con 800.000 descargas "solo en España". Incluso en redes sociales, como 'X' (antiguo Twitter) "se están retransmitiendo partidos". "El Clásico se retransmitió a través de algunas cuentas donde hubo audiencias de 400.000 personas. O sea, Google, Apple, X, también roban, son también ladrones, porque sacan ingresos a través de las aplicaciones que están dando contenido ilegal", insistió.

"Y para mí son los principales actores para solucionar el problema, porque seguimos peleando contra los sinvergüenzas que están con sus 46.000 IPs, pero quien está dando cobijo y contenido son estas grandes tecnológicas, que también son responsables", agregó.

Ante esto, Tebas recordó que la patronal tiene un caso en un juzgado de España en el que el juez ya ha dicho a esas compañías que "tienen que no solo retirar de la Play Store las aplicaciones, sino que tienen que retirarlas de los teléfonos". "Llevan seis meses sin hacer caso, pues hemos pedido que decrete desobediencia de Google España de las personas responsables y que se tomen las medidas de detención oportunas", deseó.

"Es terrible el daño que se está causando y actualmente están poniendo en peligro la industria. España tiene el título de campeona de Europa de robar el contenido audiovisual, están poniendo en peligro el valor de los derechos. Este año, esta temporada futbolística, ha habido un crecimiento mucho mayor de lo que venía antes", lamentó.

Una solución para Tebas sería una legislación nacional con la "figura del alertador fiable", como ya ha hecho Italia, desde 2023. "Les falta algo de tecnología para ser mucho más perfecta, pero es a lo que debemos acudir. Yo lo único que le pido al Gobierno de España que haga caso a la recomendación de la Unión Europea, lo que otros países de la Unión Europea están haciendo, porque una vez que se implemente esa recomendación disminuiremos muchísimo el consumo ilegal", advirtió.

"Los Robin Hood que piensan que el fútbol es caro, es la excusa del mal robador, del mal ladrón. Si yo me voy a tomar una copa en una discoteca, es que me parece cara, pues no te la pago, y me voy. Pues esto es lo que está pasando. Oye, si te parece caro, pues no lo compres, pero no lo robes. Es que me canso de oír, 'es que es muy caro, si fuese un poco más barato...'. Si el Ferrari Testarossa en vez de valer medio millón de euros, valiese 50.000, pues me lo compraría, pero no voy robando Ferrari Testarossa", puso como ejemplo.

Finalmente, Tebas denunció la facilidad de acceso a contenido ilegal. "Tú vas al buscador de Google Chrome y pones pornografía infantil, no sale nada. Pones quiero vender cocaína, no sale nada. Quiero ver fútbol gratis, sale un montón. ¿Pueden colaborar en defender la propiedad intelectual? Sí. Está clarísimo. ¿Quieren? No, porque tienen ingresos económicos importantes a través de las publicidades u otros sistemas que se crean alrededor de los entornos webs, de las aplicaciones", zanjó.