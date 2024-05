Irene Sánchez-Escribano: "O lo haces espectacularmente bien el año olímpico o no tienes tanta repercusión"

"He hecho un muy buen invierno porque he acumulado muchísimo trabajo", afirma la atleta toledana en una entrevista con Europa Press

La atleta española Irene Sánchez-Escribano reconoce que "o lo haces espectacularmente bien" durante un año que haya Juegos Olímpicos, como ocurre en este 2024 con la cita veraniega en París (Francia), "o quizás no tienes tanta repercusión" en un oficio como el suyo que, en su opinión, "sigue siendo un deporte minoritario" en España.

Durante una entrevista con Europa Press, ha negado recelo por el foco mediático sobre el atletismo solo cuando llegan los JJ.OO. "Se entiende que el gran evento son los Juegos y es lo más visible para todos. Pero sí que es verdad que, si no lo haces bien ese año, parece como que no existes. Hay mucha gente que hace muy buenas temporadas en Campeonatos del Mundo o en Campeonatos de Europa y no sale en ninguna parte porque no es lo que tiene más visibilidad o no es lo que vende", ha afirmado Sánchez-Escribano, componente del equipo 'Talento a bordo' que patrocina la compañía aérea Iberia de camino a París 2024.

"En año olímpico tenemos muchas más entrevistas, eso es así. Más que molestarnos, a mí me gustaría que se nos visibilizase durante todos los años, durante toda la carrera deportiva. Para nosotros a nivel de preparación es igual un Mundial que unos Juegos. Yo no entreno distinto un año de Juegos porque ese año toquen Juegos; a nivel deportivo las dos competiciones es el mismo porque estamos la misma gente competiendo ahí. Sí es verdad que, o lo haces espectacularmente bien el año olímpico o quizás no tienes tanta repercusión", ha dicho la atleta toledana, especialista en 3.000 metros obstáculos.

"Dentro de los deportes minoritarios, nosotros no somos los que vamos peor en ese sentido, pero sí que sigue siendo un deporte minoritario y seguimos siendo bastante desconocidos. El atletismo se ve en los JJ.OO. y poco más, es en lo que más visibilidad tienes. Si lo haces bien y tienes la suerte o que te acompañe el trabajo que has hecho para que hagas una buena competición en los JJ.OO., vas a tener un montón de visibilidad; pero si por lo que sea ese día no tienes tu día pero en el Mundial del año anterior te había salido genial, la gente no te va a conocer porque no ha visto el Mundial", ha explicado.

Contra esa incertidumbre, ha enttado en juego el apoyo de Iberia. "Me siento superhalagada por que hayan querido contar conmigo", ha admitido. "Que en ese momento, que para mí fue duro, Iberia quisiera contar conmigo, la verdad que... Solo tengo buenas palabras de agradecimiento", ha aludido Sánchez-Escribano a la lesión de última hora que impidió su participación en los Juegos de Tokio 2020.

"El hecho de tener un patrocinio a medio plazo y que sabes que te van a estar apoyando 100% durante todo el ciclo, pues es una tranquilidad. Ojalá muchas marcas y muchas empresas hiciesen lo mismo porque para nosotros es importante", ha añadido sobre la aerolínea.

"Lo que entrenamos todos los días es físico al 100%. Muchas veces cuando nos preguntan '¿cuántas horas entrenas?'. Pero es que no podemos entrenar tanto porque lo que necesitamos es descansar para recuperar el entrenamiento, correr es muy lesivo con muchos impactos. Nos conocemos tan bien y llegamos a un nivel de conocimiento de nuestro cuerpo, de decir 'ahora sé cuando estoy aplicando esta fuerza en la zancada, me siento más rápida, más fuerte, con más potencia, etc.' que al final todo eso son cosas que vas notando conforme pasan las semanas, conforme vas acumulando entrenamiento. Y yo creo que más o menos todos sabemos cuándo estamos bien, también el crono nos lo dice", ha advertido.

Así, Roma aparece en su horizonte. "Es verdad que el Europeo es un poco pronto porque, con los JJ.OO. han tenido que ponerlo ahí y se ha acumulado en el calendario. Yo me encuentro bien. Muchas veces cuando he tenido mejores resultados a nivel de marca, no he estado haciendo entrenamientos tan espectaculares; y luego cuando he estado entrenando tan bien y de verdad me sentía finísima, luego he ido a la competición y a lo mejor he llegado hasta un poco pasada. Estoy entrenando bien, he hecho un muy buen invierno porque he acumulado muchísimo trabajo a ritmos que en otros inviernos no había trabajado", ha subrayado.

"Sí que creo que, a pesar de ser pronto, puedo hacer un buen campeonato. Además, entiendo que a mis rivales les pasará lo mismo porque habiendo JJ.OO. estaremos todas en la misma situación. Todavía puedo pulir un poquito en estas semanas, pero creo que puedo hacer un buen campeonato", ha insistido Sánchez-Escribano, que ha analizado la acumulación de requisitos para obtener las marcas mínimas.

"Lo hemos hablado directamente y ellos, la Federación y el seleccionador, han hecho sus criterios pensando qué es lo mejor para llevar a la mejor selección posible. Muchas veces hemos tratado este tema con los responsables y hay discusiones o diferencias de opinión. Porque al final sí que es verdad que en mi caso, por ejemplo, que tengo la marca, podría estar tranquilamente sin tener que estar pensando en esa presión extra de ir a un mitin", ha argumentado al respecto.

"O yo que sé, imagínate que te surge cualquier molestia y dices 'tengo que arriesgar e ir a competir porque tengo que conseguir esa marca porque, si no, no me van a seleccionar'. Sí que es una presión extra, pero al final nos tenemos que adaptar porque es lo que hay. Hay que intentar mantener la forma en las máximas semanas posibles para llegar a todas las mejores condiciones, y ya está", ha resumido.

En este sentido, confía en que no haya percances. "Muy mala suerte tendría que ser que justamente me pase algo en los dos años que hay Juegos en ese momento", ha indicado sobre Tokio 2020. "Quizá lo que más me costó superar después de la lesión, ya una vez que volví a entrenar y todo, era el miedo a lesionarme. Tuve unos meses que lo pasé muy mal porque cualquier mínima cosa me molestaba", ha confesado la toledana.

"Vivimos constantemente con molestias. Aunque sea una cosa que tú sabes que no va a pasar de ahí o que la tienes controlada y la estás tratando, vivimos y convivimos con eso. Pero en ese momento para mí yo no concebía que una mínima molestia en la rodilla que me estaba saliendo fuese una cosa normal porque ya cualquier cosa me lo llevaba a que iba a tener que parar otra vez, que me iba a perder el siguiente campeonato...", ha rememorado Sánchez-Escribano.

"Obviamente el duelo fue no estar en los Juegos, pero la parte más psicológicamente dura que tuve a largo plazo fue el saber convivir otra vez con eso, con las molestias y con los dolores que forman parte de nuestra vida normal. Pero no me entran fantasmas de momento, sí que es verdad que siempre te entra la cosa de decir 'espero que no me pase otra vez'. Imagínate, ocho años yendo a todos los campeonatos pero justamente los años que hay JJ.OO... Intento llevarlo con naturalidad, entrenando y viviendo el día, haciendo lo que está en mi mano para estar en las mejores condiciones", ha concluido la atleta de Toledo.