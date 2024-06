Grant Dalton: "Queremos que la Copa América siga en la cima del deporte"

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

El CEO de la 37ª Copa América de vela y patrón del Team New Zealand, Grant Dalton, comentó este miércoles que este verano en Barcelona buscarán conquistar el trofeo por tercera vez consecutiva, algo que ningún mismo equipo ha logrado hacer, si bien el gran objetivo que se marca como organizador es que el evento "siga en la cima del deporte" mundial tras su paso por la capital catalana.

"Queremos mantener nuestro deporte en la cima del deporte. He estado viviendo la Copa de América desde que tenía 7 años y cumplir otro capítulo para mí sería ganar y mantener la Copa por tercera vez consecutiva. Porque Estados Unidos la mantuvo por 132 años, pero no era el mismo equipo, era con equipos diferentes. Y ningún mismo equipo la ha ganado 3 veces seguidas en la historia. Y eso es un gran motivo y objetivo para nuestro equipo", reconoció Dalton.

En una mesa redonda junto al presidente ejecutivo de la división de cruceros del Grupo MSC, Pierfrancesco Vago, a bordo de un Explora I que es el buque insignia de Explora Journeys (patrocinador global de esta 37ª America's Cup), el CEO de la regata aseguró, como patrón del Emirates Team New Zealand (barco defensor del título), que quiere ganar por tercera vez, sin más.

"Todo el mundo tiene una ambición. Nuestra ambición es simplemente continuar con el legado, dar valor a las personas que nos han apoyado y dejar un legado en Barcelona. Eso es muy importante. Al final, seremos juzgados como equipo si ganamos, pero seremos juzgados al final por el legado que dejamos atrás. Y eso es clave", afirmó.

De todos modos, opinó que en una regata tan tecnológica, buscando siempre la vanguardia de la navegación, el resultado final ya está dictaminado. "Estamos aquí en el Port de Barcelona, tenemos la Copa de América en cuatro meses y medio, pero la Copa de América ya se ha terminado. Y no sabemos si ganaremos. Esto suena un poco extraño, pero la razón por la que lo digo es porque las decisiones que tomamos hace dos años, desde un punto de vista tecnológico, y las personas que contratamos han dictaminado el resultado, ya", opinó.

Dalton resumió --con tono distendido-- qué es la America's Cup. "Es la competición más antigua del deporte internacional, que se ha disputado continuadamente por 173 años. La intriga de la Copa es que no hay una FIA, no hay una FIFA detrás y es algo único, porque los ganadores son los defensores y ponen las reglas. Lo que fue muy útil para los americanos, porque mantuvieron el trofeo 132 años", bromeó, en este sentido.

"Uno de esos derechos es básicamente hacer las reglas. Y así, dependiendo de cómo te sientas, dependiendo de cómo pienses, si haces una serie de reglas justas, se convierte en una gran competición. Si haces una serie de reglas un poco manipuladas, como lo hicieron los americanos por 132 años, te hace increíblemente difícil ganar", reconoció.

Más allá de las normas y reglas, lo básico es lograr tener el mejor barco. "La tecnología ha cambiado de forma increíble y siempre se ha dicho, que igual que no hay un segundo en la Copa América, que el barco más rápido gana. ¿Sería Lewis Hamilton uno de los mejores pilotos si no hubiera ido en aquel Mercedes? Debes tener el coche más rápido. Aquí, el barco más rápido. Y eso es innovación. Si nos equivocamos en esos nuevos pequeños elementos, entonces no ganaremos", vaticinó.

"SIN EL PORT DE BARCELONA NO HABRÍA AMERICA'S CUP EN BARCELONA"

Lo que el CEO de esta 37ª America's Cup quiso dejar claro es lo siguiente: "Sin el puerto de Barcelona, no hay America's Cup en Barcelona". "Es así de simple. Cuando vine aquí en marzo del 2022, mientras decidíamos en qué ciudad haríamos la regata, fuimos en barco y pensé ya en dónde estarían las bases de los equipos. Recuerdo pensar 'chicos, nos vamos a Barcelona'. El Port de Barcelona ha ido mucho más allá y ha puesto a estos equipos en espacios al alcance del público, con un acceso mucho más fácil para los equipos", celebró.

ACUERDO ENTRE EXPLORA JOURNEYS Y EL EMIRATES TEAM NEW ZEALAND

Grant Dalton formó parte de una mesa redonda junto al presidente ejecutivo de la división de cruceros del Grupo MSC, Pierfrancesco Vago, a bordo del crucero Explora I de Explora Journeys, la marca de estilo de vida de lujo del Grupo MSC.

"Grant es un hombre muy carismático, increíble, me enamoré del hombre y de todo lo que representa. Así que estoy muy feliz y orgulloso de anunciar también la asociación de Explora Journeys con el equipo Emirates Team New Zealand. Quiero ser parte de la adrenalina de la regata en todas sus maneras", aseguró Vago.

Por su parte, sobre este nuevo acuerdo, Dalton aseguró estar "muy orgulloso" de lograr el patrocinio de Explora Journeys. "A medida que se acerca el inicio de la 37ª America's Cup, estas ocasiones nos recuerdan cómo está creciendo la emoción por lo que va a ser un espectáculo increíble, innovador y altamente competitivo aquí en Barcelona", apuntó.

"Aunque la gente quiera pensar que como CEO de la Copa América soy algo independiente, no es así. También soy el encargado del equipo defendor. Tiene una gran influencia en el evento. Así que cruzando las marcas con el evento y el equipo, Explora Journeys obtendrá un retorno mucho mayor. Y es una gran marca, es una marca brillante. Y estamos muy felices y honrados de poder llevar esa marca en el barco", aseguró Dalton.