Fernando Alonso: "Espero acabar la carrera, irme a casa y pensar en Mónaco"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin), que sufrió un duro accidente en los Libres 3 y que saldrá decimonoveno en la carrera del Gran Premio de la Emilia-Romaña, ha asegurado que este es "uno de esos fines de semana en los que sale todo al revés" y que solo quiere "acabar la carrera", irse "a casa" y "pensar en Mónaco".

"Espero acabar la carrera, irme a casa y pensar en Mónaco. Este es el segundo circuito más difícil de adelantar, solo por detrás de Mónaco. O sea, Singapur es más fácil de adelantar que Imola. Eso lo dice todo. Va a ser una carrera donde se van a ver muy pocos o ningún adelantamiento. Saliendo desde la última fila creo que vamos a tener una carrera difícil. Es uno de esos fines de semana en los que sale todo al revés y hay que hacerlo", señaló en declaraciones a DAZN.

En este sentido, el asturiano explicó que con su accidente de la mañan le han faltado "un poco las vueltas" para sentirse cómodo en la pista. "Hemos decidido poner gasolina para toda la Q1 en el coche y hacer varios 'pit stops'. Así que cuando puse el tiempo en la tabla, creo que fue en la primera vuelta, tenía muchísima gasolina todavía en el coche", manifestó.

"Al final, cuando pusimos el último juego de neumáticos y podía tirar, me dijeron que parase porque veían algo en el coche que no me especificaron qué era, pero tuve que parar justo en el último juego de neumáticos que supongo que hubiese sido suficiente para pasar a Q2", concluyó.