Federer: "Sería fenomenal que Nadal pudiera seguir una temporada más, pero sólo él puede responder a eso"

BERLÍN, 18 (dpa/EP)

El extenista suizo Roger Federer aconseja al español Rafa Nadal, con el que mantiene una gran amistad, que le puede ser "útil" decidir lo antes posible cuando se quiere retirar, y reconoce que "sería fenomenal" que pudiese jugar "una temporada más".

"Al final, puede ser útil tomar una decisión en algún momento. Y una vez que haya pasado, puedes relajarte", dijo Federer a la agencia de noticias alemana 'dpa' antes del inicio de la Copa Laver este fin de semana en Berlín, en la que el balear finalmente causó baja.

En este sentido, el ganador de 21 'Grand Slams' espera que el de Manacor "pudiese jugar un partido" de la competición por equipos. "Pero me dijo que prefería no hacerlo y que no se sentía preparado", confirmó el de Basilea.

"Pero parece estar bien. Creo que sólo tiene que decidir qué hacer a continuación y creo que eso es por lo que está pasando en este momento. Lo ha hecho todo por este deporte, sería fenomenal que pudiera seguir una temporada más, pero sólo el propio Rafa puede responder a eso", añadió el suizo.