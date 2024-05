El extenista estadounidense Andy Roddick desvela que padece cáncer de piel

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El extenista estadounidense Andy Roddick, ganador del US Open 2023 y que llegó a ser número uno del mundo ese mismo año, ha anunciado que padece cáncer de piel, una enfermedad que sufre desde que se retiró del tenis profesional en 2012.

"He lidiado con varios tipos de cáncer de piel desde que dejé de jugar. Me extirparon un tumor de células escamosas del labio hace cinco o seis años. Nunca he hablado de eso. Esta mañana entramos en esto del láser facial. Por eso, para aquellos de vosotros que me veis en YouTube, parece que me metí en la lucha", señaló en su pódcast, 'Served'.

El de Austin, de 41 años y que jugó su último partido profesional en el US Open de 2012, animó a sus seguidores a usar crema solar. "Apesta. Creo que voy a ser una especie de hacha el resto de mi vida. No voy a caer en el 'ay, pobre de mí' porque no pasa nada, todo está bien, pero usa protector solar", instó.

"Ponles protector solar a tus hijos, especialmente si son jugadores de tenis. El problema no se presentará cuando el niño tenga ocho años, pero podría aparecer cuando el niño sea mayor y tenga 38 años", manifestó.

Roddick cuenta en su palmarés con un título de 'Grand Slam', el US Open de 2003, donde fue finalista en 2006, y ha alcanzado la final de Wimbledon en tres ocasiones (2004, 2005 y 2009). Además, atesora cinco trofeos ATP Masters 1.000, cuatro ATP 500 y 22 ATP 250.